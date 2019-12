Boris Johnson, le candidat favori des marchés

Un FTSE 100 en retard

Les marchés d’actions favorisent aussi Boris Johnson. Car le candidat du parti travailliste, Jeremy Corbyn, a promis de nationaliser les sociétés productrices d’énergie, sans compensation pour les actionnaires."Une victoire du parti conservateur apporterait aussi plus de visibilité sur l’agenda, car une majorité au parlement permettrait à Boris Johnson de passer un amendement de retrait de l’Union européenne avant Noël et une sortie formelle le 31 janvier. Cela pourrait ramener des investissements et un retour de la confiance des consommateurs qui adoucirait l’impact du ralentissement économique mondial" indique Marcus Ashworth. Toutefois, il reconnaît qu’une livre sterling plus forte pèserait sur les multinationales présentes dans le FTSE 100. Une devise britannique plus faible favorise les multinationales en augmentant mécaniquement leurs recettes à l’étranger et notamment en dollar une fois converties en livre. L’indice a d’ailleurs pâti du renchérissement de la livre sterling depuis le mois d’août. Il a reculé de 4,81% depuis le 1er août, alors que dans le même temps, le Stoxx 600 a pris 4,82%.