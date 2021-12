Bruno Colmant: "Cette inflation, on va devoir la subir"...

Pour Bruno Colmant, la BCE ne peut rien faire face à une inflation de nature énergétique. Épargnants, travailleurs et entreprises subiront l'inflation, dit-il.

Bruno Colmant, professeur à l'ULB et à l'UCLouvain, s'attend à un choc inflationniste face auquel la Banque centrale européenne (BCE) ne pourra malheureusement rien faire. Conséquence, selon lui: "Toute l'économie va devoir subir l'inflation."

L'inflation a été confirmée, vendredi dernier, à 4,9% en novembre dans la zone euro, alors qu'on était encore en dessous de 2% en juin. Comment analysez-vous cette évolution?

Je pense qu'on a un choc inflationniste devant nous. Il va y avoir des augmentations de prix dans plusieurs domaines. Dans les grands magasins, cela intervient toujours avec un certain retard parce que les prix sont négociés à un niveau fixe puis sont renégociés après un certain temps.

Quelles en seront les conséquences?

Au niveau microéconomique, tout le monde va subir cette inflation: premièrement, les épargnants, dont l'épargne n'est pas rémunérée, verront leur pouvoir d'achat rongé par l'inflation; deuxièmement, les travailleurs voient leur salaire indexé, mais cette indexation ne couvre qu'une partie de l'inflation; troisièmement, cela pose un problème de compétitivité aux entreprises.

"Si l'inflation devient très élevée, à un moment, les marchés ne vont plus pouvoir prêter aux États à des taux nuls."

Pourquoi?

Les entreprises voient augmenter tous leurs coûts de production, mais sans avoir de "pricing power", c'est-à-dire la capacité de transférer ces coûts dans leurs prix de vente. La plupart des entreprises sont des "price takers": elles suivent les prix du marché. Dans un monde marqué par la concurrence du commerce numérique, il existe une pression importante sur les prix, qui a enlevé une partie de la liberté d'action des entreprises traditionnelles.

Mais la hausse des coûts ne touche-t-elle pas toutes les entreprises indistinctement?

C'est vrai, mais dans cette situation-là, le plus puissant est le gagnant. Celui qui est capable d'imposer ses prix peut forcer ses concurrents à ne pas augmenter les leurs. Personne ne peut alors lui faire face. Une entreprise qui dispose d'un "pricing power" peut neutraliser l'inflation au détriment de ses concurrentes.

"Comme l'inflation est de nature énergétique, une hausse des taux directeurs n'aurait pas d'effet."

Et sur le plan macroéconomique, quelles seront les conséquences de l'accélération de l'inflation?

Ça risque de perturber la gestion de la politique monétaire. La Banque centrale européenne ne pourra pas dire indéfiniment que l'inflation est passagère. Ça pourrait conduire à une augmentation des taux d'intérêt, ce qui perturberait fortement la gestion de la dette publique dans la zone euro. Si l'inflation devient très élevée, à un moment, les marchés ne vont plus pouvoir prêter aux États à des taux nuls. C'est impossible. Et la BCE pourrait être obligée à augmenter ses taux. Peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné.

Mais compte tenu de l'inflation, les taux d'intérêt réels devraient rester nuls voire négatifs, alors où est le problème?

Il me semble hasardeux de penser que cette situation va persister de manière indolore. Il arrivera bien un moment où certains ne seront plus disposés à prêter à moins d'obtenir des conditions respectueuses du niveau d'inflation.

Va-t-on retrouver des écarts de taux plus élevés entre les différents pays de la zone euro en fonction de leur santé financière?

Certainement. D'habitude, les "spreads" de crédit (écarts entre les taux d'intérêt, NDLR) augmentent en même temps que les taux d'intérêt. Car un État qui est déjà plus fragile sera d'autant plus fragilisé quand les taux augmenteront. Pour les pays fortement endettés, la hausse des taux est d'autant plus grave. Ce raisonnement est aussi valable pour les entreprises.

"À part les mécanismes de redistribution internes des différents pays, il n'y a pas grand-chose à faire."

Que peut faire la BCE face à cette hausse de l'inflation qui est plutôt due à des prix importés?

C'est le principal problème. Est-ce qu'en augmentant les taux, on jugule l'inflation? La réponse est négative. Comme c'est une inflation de nature énergétique, une hausse des taux directeurs n'aurait pas d'effet. Si la BCE monte fortement ses taux, pourquoi cela calmerait-il les prix du gaz russe? De plus, une hausse de taux pourrait créer un choc négatif dans l'économie. On va donc peut-être en arriver à une situation où, volontairement, la BCE ne va rien faire du tout. Ça veut dire que toute l'économie va devoir subir l'inflation, faute de capacité de la juguler.

Est-ce alors aux pouvoirs publics d'agir?

Oui, mais ils ne peuvent pas bloquer les prix, d'autant plus que le marché de l'énergie est unifié à l'échelon européen. Il reste les mesures de soutien aux plus vulnérables, les tarifs énergétiques sociaux, etc. Mais à part ces mécanismes de redistribution internes des différents pays, il n'y a pas grand-chose à faire, on va devoir subir cette inflation.