Bruno Colmant: "Malgré l'indécision, les investisseurs vont chercher la sécurité au coeur du système américain"

Le résultat toujours incertain du scrutin démontre-t-il que le clivage n’a jamais été aussi grand aux États-Unis? " Ce clivage est peut-être moins important que généralement perçu", dit-il. "On voit que les minorités ont largement voté Trump . Cela montre que dans un contexte de malaise social, de tensions policières et raciales, les gens ont davantage recherché la sécurité plutôt qu’un renversement au niveau politique. Et puis, les Américains apprécient un «Do-er », quelqu’un qui fait des choses. Trump incarne parfaitement ce mouvement permanent américain."

Au-delà de l’indécision politique, il existe une confiance absolue dans le dollar et les obligations du Trésor US comme havres de paix et de sécurité.

Sur les marchés financiers, poursuit l’économiste, il y aura sans doute deux phases. "Nous sommes actuellement dans une phase d’indécision. On constate un « flight to quality », avec des obligations du Trésor américain qui sont fort recherchées tout comme le dollar. Ce qui est un peu troublant, c’est que c’est aux États-Unis que se pose le problème avec cette indécision politique. Malgré cela, c’est au cœur du système américain que les investisseurs vont chercher la sécurité. Ceci prouve qu’au-delà de l’indécision politique, il existe une confiance absolue dans le dollar et les obligations du Trésor US comme havres de paix et de sécurité. Cela montre que même s’il y a un problème aux États-Unis, il n’y a aucun moyen de se détacher du dollar comme élément central. C'est une preuve de la suprématie absolue du billet vert. En quelque sorte, la sphère financière américaine domine la sphère politique."