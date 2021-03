Bulle ou pas bulle ?

A la condition que les taux d’intérêt restent bas, la bourse mondiale n’apparaît pas trop chère. Ce qui ne doit pas empêcher de rester sur ses gardes.

L’économiste sait qu’il court de grands risques lorsqu’il s’exprime sur la valorisation des marchés financiers. Irving Fisher, qui bénéficiait de la meilleure des réputations, l’a brûlée en déclarant quelques jours avant le krach de 1929 que « le prix des actions a atteint ce qui apparaît être un haut plateau permanent ». Il aurait été plus avisé de se contenter de traiter de théorie monétaire. Néanmoins, s’il s’intéresse aux marchés financiers, ne doit-il pas, avec les précautions d’usage, accepter de « sortir de sa tour d’ivoire » et se prononcer sur la valorisation de ceux-ci ?

En première approche, les bourses semblent chères, voire très chères, et même, pour certaines, exceptionnellement chères, et l’on songe ici, en termes de géographie, aux Etats-Unis et, en termes de secteur, à la technologie.

Faiblesses méthodologiques

Le critère de base pour soutenir cela est le célèbre rapport cours/bénéfices, ou « price-earnings ratio ». Ce ratio peut être utilisé pour évaluer la cherté d’une entreprise en particulier mais ici c’est sa moyenne pour un marché donné qui apparaît comme l’indicateur de base. Ce ratio souffre de faiblesses méthodologiques. L’une d’entre elles a trait au calcul de la moyenne. Imaginons un marché constitué de deux entreprises, dont la capitalisation boursière est chacune de 20 milliards de USD. La première fait un bénéfice de 1 milliard de USD, et la seconde une perte de 900 millions de USD. En agrégé, les bénéfices sont de 100 millions de USD pour une capitalisation boursière de 40 milliards de USD, et donc un rapport cours/bénéfices de 400 !

Une autre faiblesse tient à l’ignorance des effets de composition dans le calcul du rapport cours/bénéfice. Il est raisonnable qu’une entreprise en vive croissance affiche un rapport plus élevé que l’entreprise mature. Si le poids relatif des entreprises matures diminue, il est logique que le rapport cours/bénéfice agrégé augmente, même si la valorisation de chaque composante est inchangée. Aujourd’hui, l’écart de valorisation, en termes de rapport cours/bénéfices, entre Etats-Unis et Europe est inflaté par un tel effet de composition sectorielle.

Une troisième faiblesse découle de la volatilité de la conjoncture et des effets amplifiés de celle-ci sur la variabilité des bénéfices. En temps de Covid, nul besoin de longues explications. Les actionnaires sont les amortisseurs du capitalisme, et doivent prendre les plus grandes pertes en année maigre. Regarder un rapport cours/bénéfices quand le dénominateur est temporairement sous pression n’est pas très instructif.

Approche relative

Pour remédier à cette troisième faiblesse, il est fréquemment recommandé de considérer ce qui est appelé l’indice CAPE de Robert Shiller, où CAPE est l’acronyme pour « cyclically adjusted price-to-earnings ». Il est calculé en prenant au dénominateur les bénéfices moyens des 10 dernières années, exprimés en termes réels, histoire de lisser les effets des fluctuations conjoncturelles. Mais, à son tour, cet indice a des limites. D’abord, il considère le passé, alors que le futur peut être différent, en termes de croissance économique, de marges bénéficiaires ou de fiscalité. Ensuite, il se base sur des données comptables qui ont leurs limites (voir J. Siegel, 2016). Enfin, il ne tient pas compte du fait qu’investir est une question d’alternative, et que des actions chères peuvent être attractives si les obligations sont encore plus chères.

La prime de risque actuelle reste décente, et donc le marché des actions n’apparaît pas surévalué.

Cette dernière critique a d’autant plus de poids qu’elle a été reprise récemment par Robert Shiller lui-même. Pour lui, il est préférable de ne pas regarder la seule valorisation dans l’absolu des marchés d’actions, mais d’avoir une approche relative. C’est ce à quoi s’attache le calcul des primes de risques, qui soustrait du rendement des actions, correspondant à l’inverse du rapport cours/bénéfices, le taux d’intérêt sans risque à long terme. Et sa conclusion a été claire : en termes relatifs, dans une perspective historique, la prime de risque actuelle reste décente, et donc le marché des actions n’apparaît pas surévalué.

Deux conclusions...

Bien entendu, la prudence s’impose, en pensant aux faiblesses méthodologiques reprises ci-dessus, sans compter d’autres. Au premier rang de celles-ci se trouve le fait qu’une remontée des taux d’intérêt réduirait la valeur actualisée des bénéfices futurs, en particulier pour les entreprises de croissance, une dimension prospective que le rendement actuel des actions ignore.

Deux conclusions émergent. La première est que, à la condition que les taux d’intérêt restent bas, la bourse mondiale, et encore plus en Europe ou en Asie, n’apparaît pas trop chère. La seconde est qu’il faut prendre garde aux faiblesses des indicateurs synthétiques et donc être sur ses gardes avec la première conclusion !