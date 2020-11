C'est Noël avant l'heure sur les marchés actions

Les marchés européens ont encore enregistré une performance hebdomadaire positive, pour la 4e fois consécutive. Et à en croire la plupart des stratégistes, la tendance n'est pas prête de s'inverser.

Tout un symbole. Alors que les États-Unis luttent encore contre le nouveau coronavirus, la Bourse de New York poursuit inlassablement son ascension vers de nouveaux records . Le Dow Jones , l'un des trois principaux indices américains, a ainsi franchi le cap des 30.000 points pour la première fois de son histoire. Il affiche à l'heure actuelle un bond de près de 5% depuis le début de l'année.

Directeur des investissements chez Cetera Financial Group

"Il n’y a rien d’autre à acheter. Les gens ont cet excédent de trésorerie et ils l'injectent dans le marché, a expliqué Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Financial Group, le jour où le Dow Jones a inscrit son nouveau record. Les gens ignorent le court terme et se lancent simplement dans l'achat (d'actions). Toutes les nouvelles à court terme sont ignorées en raison de l'optimisme à long terme."