Candriam: "L’impact du plan de relance sera lent à agir"

Au sortir d’un exercice 2020 qui aura été marqué par un choc économique d’une ampleur inédite, Anton Brender, chef économiste de Candriam, souligne que la Chine est le seul pays à se démarquer grâce à la réponse rapide et décisive apportée à la pandémie de coronavirus, avec un stimulus budgétaire important . "La normalisation est désormais en bonne voie . Dès la fin de cette année, le pays devrait être revenu sur sa trajectoire de croissance, avec un rebond qui devrait approcher 10% en 2021 ."

Destruction d’emplois

Les Etats-Unis devraient être en mesure de rebondir rapidement durant les prochains trimestres , avec toutefois un impact qui devrait être plus profond sur le tissu économique . "La nouvelle vague d’infections touche désormais tous les Etats. La mise en œuvre d’une vaccination massive pourrait permettre un rebond vers la trajectoire de long terme, avec une croissance attendue autour de 4,6% en 2021 ."

L’impact sur l’emploi pourrait toutefois persister sur le long terme, la consommation des ménages se reposant aujourd’hui beaucoup plus sur le commerce en ligne (qui emploie 6 à 7 fois moins de personnes) et un changement dans les profils de consommation (moins de services et de voyages).