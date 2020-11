Carmignac: "Une euphorie soutenue par les banques centrales"

"Nous sommes aujourd’hui dans une phase d’euphorie , caractérisée par une réduction des zones d’incertitudes sur les marchés financiers, avec une élection américaine qui est désormais derrière nous et la perspective de disposer prochainement de vaccins efficaces . Pour les douze prochains mois, ce retour à une forme de normalité pose toutefois plus de questions ", souligne Didier Saint-Georges , membre du comité d’investissement stratégique de Carmignac.

Retour de l’austérité?

Et en Europe , il s’attend à ce que les questions relatives à une plus grande rigueur budgétaire fassent leur retour dans le courant de l’année prochaine. "Une fois de plus, ce seront les banques centrales qui seront sollicitées l’année prochaine pour soutenir l’activité économique, avec une création monétaire qui continuera de soutenir les valorisations sur les marchés boursiers . Ceci justifie l’euphorie à laquelle nous assistons ces derniers jours."

Leadership boursier

"Le retour à une normalité économique et la correction des valorisations en cours sur les secteurs 'value' ne signifie pas un renversement du leadership de long terme sur les marchés boursiers"

Didier Saint-Georges rappelle que les valeurs de croissance sont de plus en plus rares sur les marchés boursiers, tandis que l’endettement des entreprises par rapport à leur croissance est toujours plus élevé. "Le retour à une normalité économique et la correction des valorisations en cours sur les secteurs 'value' ne signifient pas un renversement du leadership de long terme sur les marchés boursiers."