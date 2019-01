Carton plein pour Samsung Publishing grâce à "Baby Shark"

Grâce au succès de la chanson "Baby Shark", la société coréenne Samsung Publishing a connu une progression de plus de 86% depuis juin. Ce mardi, le titre a encore bondi de près de 30%.

Samsung Publishing, une société coréenne d’édition, a vu son cours prendre près 30% ce mercredi à la Bourse de Séoul. Elle détient une participation dans une société qui a produit la chanson "Baby Shark", qui fait un carton sur YouTube, avec plus de 2 milliards de vues. SmartStudy, une start-up coréenne dont sa division Pinkfong a produit la chanson, prévoit d’en composer d’autres et de publier ces vidéos sur la plateforme de streaming Netflix. Elle a également annoncé mardi qu’elle pourrait développer des jeux vidéos qui fonctionneront avec l’assistant électronique Alexa d’Amazon et Google Home d’Alphabet.