Cathie Wood: "Le bitcoin est mal considéré"

Cathie Wood reste toujours convaincue de ses investissements dans Tesla et le bitcoin. Elle voit aussi se développer les soins de santé et la voiture autonome.

L'avenir s'annonce plein de promesses et de développements majeurs, selon Cathie Wood. La fondatrice de la firme Ark Invest, baptisée Mamie Cathie par les membres du forum WallStreetBets sur Reddit, a été invitée à répondre à des questions par le courtier Saxo Bank. Grande prêtresse du secteur technologique, elle n'a pas manqué d'expliquer pourquoi ce compartiment dispose encore de beaux jours devant lui . Même si ces derniers temps, il subit les humeurs des investisseurs qui lui préfèrent les valeurs financières et celles liées aux matières premières, dans un contexte d'inflation en forte progression.

Depuis son domicile situé en Floride, la gestionnaire a identifié les thèmes marquants des prochaines années, voire décennies. Elle a d'abord prédit que les coûts des soins de santé pourraient diminuer grâce au séquençage de l'ADN et l'intelligence artificielle. "Dans le passé, il était très coûteux d'analyser un génome ( ensemble des chromosomes et des gènes d'un individu ) mais maintenant, vous pouvez le faire pour 500 dollars en trois heures." Selon elle, cette évolution va révolutionner les soins de santé: "On voit aussi des sociétés aider les médecins pour éliminer le temps perdu à des opérations inutiles." Le poids des soins de santé dans l'économie américaine pourrait, selon Cathie Wood, diminuer dans le futur: "Actuellement, les dépenses de santé représentent 30% du PIB américain, le double du reste du monde."

Tesla dominant

Cathie Wood a aussi continué de plébisciter Tesla et son fondateur, Elon Musk. Rappelons tout de même qu'Ark Invest a récemment vendu pour 270 millions de dollars de la valeur répartis sur trois fonds, dont Ark Innovation, le plus important d'entre eux. L'action reste malgré tout la plus la position la plus importante au sein de ce fonds. "Tesla garde une capacité à s'étendre dans le monde que personne d'autre ne peut atteindre" a-t-elle affirmé. "La société fabrique ses propres puces électroniques, comme le fait Apple. Steve Jobs (le fondateur d'Apple) avait consolidé sa société en voulant développer un ordinateur de poche, ce qui est révolutionnaire. Aujourd'hui, Apple tire l'essentiel des profits de ses ventes de smartphones" a-t-elle rappelé. Elle voit le même potentiel avec Elon Musk et Tesla. "Tesla a collecté des millions de données de conduite grâce à des robots. Cela représente une grande valeur." Le groupe devrait continuer, dans les cinq prochaines années, à capturer des parts de marché et atteindre 25% des ventes de voitures dans le monde d'ici 5 ans. Cathie Wood estime pour cette raison que d'ici 2026, le cours de l'action pourrait atteindre 3.000 dollars. Elle cote actuellement autour de 800 dollars. Autrement dit, le titre pourrait croître de 275% sur la période.