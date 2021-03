Cathie Wood, papesse de la techno

L’extrême popularité de Catherine Wood, la fondatrice de la société Ark Invest, est récente. Une sorte de reconnaissance tardive pour cette gestionnaire américaine de 65 ans qui a surfé sur la hausse des valeurs technologiques et surtout de Tesla. L’an dernier, son fonds le plus suivi, l’Ark Innovation ETF, a gagné plus de 150%. De quoi attirer l’attention des petits investisseurs, qui l’ont rebaptisée "Mammie Cathie" sur les forums boursiers. Ces derniers temps, les remous sur le Nasdaq ont fait plonger le cours de son fonds de quelque 30%. Mais lorsque mardi dernier, le Nasdaq a rebondi de 3,7% et que Tesla a repris près de 20%, son fonds a enregistré la meilleure performance quotidienne de son histoire (+10,4%). Bref, les suiveurs de Cathie Wood doivent avoir les nerfs bien accrochés.