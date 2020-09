Ce n’est pas toujours la taille qui compte

Beaucoup d’investisseurs avaient misé sur une inclusion de Tesla dans l’indice Standard and Poor’s 500. Ce qui aurait pu encore davantage doper le cours dans la mesure où les fonds de placement qui suivent l'indice auraient acheté l'action. C’est raté. Et cela a largement contribué à la chute de 21% de l’action du constructeur de voitures électriques mardi.

Le gestionnaire de l’indice S&P Dow Jones a donc surpris tout son monde. Ce sont Etsy, Teradyne et Catalent qui entrent dans l’indice et remplacent H&R Block, Coty et Kohl's Corp, qui s’en vont rejoindre le S&P MidCap 400. Pas de trace donc de la société d'Elon Musk qui avait pourtant affiché son quatrième trimestre consécutif de rentabilité, condition requise pour entrer dans l’indice.