Ce qu'il faudra suivre la semaine prochaine

L'agenda sera plus léger ces prochains jours. Les investisseurs s'attarderont sur deux indicateurs macroéconomiques importants: l'inflation et l'emploi.

La saison des résultats pour l'exercice 2020 étant arrivée à terme, les investisseurs pourront se concentrer sur les données macroéconomiques et les indicateurs de confiance durant les prochains jours. En particulier sur l'évolution de l'inflation , qui a fait couler beaucoup d'encre dernièrement. Une hausse des prix trop rapide et qui dépasserait l'objectif des banques centrales fait craindre un resserrement des politiques monétaires ultra-accommodantes.

Tous les regards seront donc braqués sur l'Allemagne mardi, où l'on attend les données préliminaires sur l'inflation en mars . L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes IPCH était resté stable en février, à 1,6% en rythme annuel. Mais selon les informations compilées par Bloomberg, les économistes tablent en moyenne sur une hausse de 2% pour ce mois-ci .

Ce qui aura naturellement un impact sur l'inflation en zone euro, dont on attend une première estimation pour mars ce mercredi. Ici aussi, les économistes parient sur une accélération, à 1,4% en moyenne contre 0,9% le mois précédent. "L'inflation en zone euro devrait reprendre sa trajectoire haussière en mars, portée par les prix du carburant", prévient-on chez Bloomberg Economics. L'inflation dite de base - qui exclut l'évolution volatile des prix de l'alimentation et de l'énergie - devrait atteindre 1,3% sur un an, contre 1,1% en février.