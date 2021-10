Ce que l'action Volvo a sous le capot

Volvo Cars a fixé le prix de son introduction en bourse au bas de la fourchette de ses estimations et peine à rivaliser avec les valorisations des "pure players" de l'électrique.

En début de semaine, Volvo Cars a revu à la baisse ses ambitions boursières, réduisant le prix de la fourchette de son IPO au plancher de ses estimations et retardant d'un jour son arrivée à la Bourse de Stockholm.

L'offre de Volvo valorise le constructeur automobile a environ 16 milliards d'euros. C'est moins que les 21 milliards attendus par les analystes les plus optimistes.

Volvo a fixé le prix de ses actions à 53 couronnes suédoises chacune, soit l'équivalent de 5,32 euros. L'opération devrait permettre à Volvo Cars de lever un peu plus de 2 milliards d'euros, ce qui est "assez" pour confirmer ses objectifs de production pour les années à venir. L'offre valorise le constructeur automobile à environ 16 milliards d'euros, contre plus de 21 milliards d'euros pour les projections les plus optimistes des analystes du marché.