Ce que les investisseurs devront surveiller la semaine prochaine

Le président de la Réserve Fédérale américaine Jerome Powell délivrera vendredi prochain un discours très attendu. Les publications de résultats d'entreprises vont se poursuivre en Europe et aux États-Unis.

Après la publication des minutes de la Réserve Fédérale américaine cette semaine, les investisseurs attendent désormais le discours de Jerome Powell vendredi lors du symposium de Jackson Hole . Le président de l'institution doit y donner ses prévisions économiques pour les États-Unis. Certains analystes estiment que Jerome Powell va délivrer un message plus clair sur la politique monétaire américaine, alors que les minutes de la Fed ont suggéré que les gouverneurs de la banque centrale préparent le terrain pour un tapering (fin progressive des rachats d'actifs) d'ici la fin de l'année.

Outre ce discours très attendu, les investisseurs continueront de scruter les résultats de sociétés qui vont tomber en Europe et aux États-Unis. À Bruxelles, le segment du Bel Mid et du Bel Small sera très actif en publication, avec notamment les chiffres du premier semestre pour EVS, IBA, Agfa-Gevaert, Picanol et MDXHealth.