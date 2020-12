Ce que nous dit le marché des devises sur l'année 2020

Un dollar en perte de vitesse, un euro plébiscité et une livre sterling résiliente... 2020 a également été une année riche en événements du côté des devises.

Serait-ce la fin du règne du dollar sur le marché des devises? S'il a attiré de nombreux investisseurs à la suite de la chute des marchés au premier trimestre, le billet vert a terminé l'année en retombant à son niveau d'avril 2018. Avec l'arrivée des vaccins contre le coronavirus et la signature du plan de relance de l'économie américaine, les investisseurs retrouvent l'appétit pour le risque et se détachent des valeurs refuge.

La faiblesse du billet vert "devrait continuer en 2021, à part si la Réserve fédérale américaine change de politique de façon inattendue." Stephen Innes Analyste chez Axi

La plupart des principales devises internationales affichent ainsi une performance positive par rapport au dollar américain. En tête, la couronne suédoise a bondi de 14,47% en 2020, tandis que le franc suisse a grimpé de 9,67% et le yen japonais de 5,26%. Le peso mexicain et le réal brésilien ont reculé, par contre, de respectivement 4,86% et 22,37% cette année.

Cette tendance pourrait d'ailleurs se prolonger à court terme. Selon Stephen Innes, analyste chez Axi, la faiblesse du billet vert "devrait continuer en 2021, à part si la Réserve fédérale américaine change de politique de façon inattendue."

"Clairement, les cambistes s'attendent à ce que l'année commence mal pour le dollar", confirme Jeffrey Halley, analyste chez Oanda. Pour lui, le marché sous-estime "le risque représenté par les deux sénatoriales partielles en Géorgie". Si les démocrates emportent ces élections qui auront lieu le 5 janvier, ils auront le contrôle du Sénat, de la Chambre des représentants et de la présidence, ce qui changerait les perspectives de politique budgétaire des États-Unis.

Un euro de plus en plus vigoureux

L'euro a profité également de la récente faiblesse du billet vert pour remonter à 1,23 dollar ce jeudi (+9,55% par rapport à la devise américaine). Rappelons que la vigueur de la monnaie unique n'est pas du tout du goût de la Banque centrale européenne (BCE). Ses responsables ont tenté, plusieurs fois durant l'année, de mettre la pression sur l'euro, de peur que cela n'impacte trop l'économie de la zone euro et l'inflation.

+9,55% Selon les données compilées par Bloomberg, l'euro a gagné 9,55% par rapport au dollar américain cette année.

"Il faut ici être clair: la BCE n'a pas d'objectif de taux de change", a réaffirmé François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, au magazine Alternatives économiques quelques jours après la dernière réunion de la banque centrale. "Mais comme Christine Lagarde (présidente de la BCE, NDLR) l'a dit, nous sommes et nous serons très vigilants quant aux effets du change sur l’inflation. Et nous serons prêts à utiliser tous nos instruments, sans en exclure aucun, pour contrer des effets négatifs possibles."

L'euro a également surfé sur le plan de relance de 500 milliards négocié entre les dirigeants européens et financé par des emprunts communs. L'annonce, en mai dernier, avait été largement saluée par les investisseurs. Car à en croire certains analystes, faute d’une mutualisation de la dette, la situation de la zone euro aurait été de plus en plus intenable.

Au final, seule la couronne suédoise affiche une performance réellement positive par rapport à la monnaie unique (+4,49%). Le dollar australien (+0,12%) ou le franc suisse (+0,10%) n'ont pas bougé, tandis que le yen japonais (-3,89%) ou encore le réal brésilien (-29,12%) ont perdu des plumes cette année.

"La livre a été super résiliente jusqu'à la conclusion de l'accord et maintenant le marché va prendre ses bénéfices." Boris Schlossberg Analyste chez BK Asset Management

Un fameux cadeau de Noël pour la livre sterling

Terminons ce petit tour d'horizon avec la livre sterling. 2020 a sans aucun doute été une année très particulière pour la monnaie britannique, avec en ligne de mire la signature de l'accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne la veille de Noël. Elle affiche ainsi un bond de 3,03% par rapport au dollar américain.