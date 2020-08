Ce signal envoyé par Warren Buffett sur l'or

Le holding du milliardaire américain Warren Buffett, Berkshire Hathaway , a revu ses positions au deuxième semestre. Selon une déclaration au régulateur des marchés américains publiée ce vendredi, le groupe a réduit ses investissements dans les banques américaines JPMorgan et Wells Fargo. Il a revendu ses parts dans Goldman Sachs. Il a en revanche acquis 21 millions d'actions du producteur d'or Barrick Gold , d'une valeur de 563 millions de dollars.

Ce repositionnement a suscité des interrogations sur les marchés financiers. Car Warren Buffett a souvent critiqué l'or . "Est-ce que ceci est un signal de marché baissier? Est-ce que Warren Buffett renonce à de futurs gains sur les marchés d'actions américains? Le geste est sans aucun doute de nature défensive", souligne Frank Vranken, responsable de la stratégie chez Puilaetco. "En se débarrassant de valeurs cycliques comme les banques pour acheter des titres miniers, il parie sur un renversement négatif des marchés", ajoute-t-il. Le stratégiste voit des raisons à un retournement des marchés, avec la pandémie de Covid-19 qui se poursuit et les élections présidentielles américaines qui approchent.

Un dividende alléchant

Toutefois, d'autres ne voient pas nécessairement un signe baissier dans le geste de Warren Buffett. Parce que ces derniers mois, Berkshire Hathaway a renforcé ses positions dans Bank of America. Mike Shedlock, analyste chez Sitka Pacific Capital Management, estime que "Warren Buffett sait que les banques ont difficile avec le Covid-19. Et Barrick Gold paie un dividende". Le groupe a récemment relevé de 14% son dividende à 8 cents par action. "De plus, Buffett n'a pas réduit ses parts dans Amazon ni dans Apple", ajoute-t-il.