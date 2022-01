Cela reste compliqué de battre les indices...

Selon des chiffres de Morningstar, 85% des fonds de placement en actions qui pratiquent le stock picking devraient avoir sous-performé l'indice boursier Standard and Poor's 500 en 2021. De quoi donner raison à Warren Buffett, pourtant un redoutable stock picker, qui conseille toujours aux particuliers d'investir dans des fonds indicés.

L'an dernier, l'indice Dow Jones a gagné 19%, le Nasdaq Composite 21% et le Standard and Poor's 500 a bondi de 27%. Les indices ont été tirés par quelques locomotives comme Google (+65%), Microsoft (+51%) ou Apple (+34%). Les grands noms de la tech américaine, à eux seuls, ont ajouté plus de 2.500 milliards de dollars de valorisation au marché, selon des calculs de Bloomberg.