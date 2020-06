Celyad propulsé en bourse sur des nouvelles positives

Celyad bondit de plus de 15% ce lundi matin à la Bourse de Bruxelles. La biotech spécialisée dans les thérapie cellulaires contre le cancer profite d’annonces positives concernant son produit CYAD-101 et sa plateforme shRNA.

Les dernières annonces de Celyad sont saluées par le marché. À l’occasion du congrès scientifique virtuel de l'ASCO 2020, la biotech wallonne vient de présenter une mise à jour de sa franchise de CAR-Ts allogéniques, dont le CYAD-101 et la plateforme shRNA. Des nouvelles qui étaient attendues des investisseurs et qui propulsent son titre de plus de 15% ce lundi dans les premiers échanges, après une hausse de plus de 30% déjà la semaine dernière.