Ces cygnes gris qui menacent les marchés en 2021

Que se passerait-il si la campagne de vaccination réussissait et faisait exploser notre consommation bridée pendant de nombreux mois, entraînant une hausse de l’inflation et des taux d’intérêt? Les actions technologiques prendront-elles des claques? Et la Chine lancera-t-elle une révolution avec sa monnaie digitale? Aperçu des cygnes gris qui nous attendent en 2021.

Le "revenge shopping" pourrait devenir la principale tendance en 2021. Pensez aux consommateurs frustrés qui ont dû réprimer leurs envies pendant toute l’année 2020 à cause de la pandémie de coronavirus et, tout d’un coup, peuvent dépenser quasi sans compter l’argent qu’ils ont économisé. Si le vaccin contre le coronavirus nous permet de retrouver progressivement une vie normale en 2021, il faudra s’attendre à ce qu’une véritable "fièvre du shopping" touche de nombreux consommateurs. Et cette surchauffe de la demande pourrait provoquer une hausse de l’inflation et la fin des taux bas auxquels l’économie s’était habituée.

Mais soyons clairs: la hausse de l’inflation ne fait pas partie des scénarios de base des observateurs du marché, du moins pas pour 2021. Il s’agit ici d’un "cygne gris", un scénario plutôt improbable – mais pas inconcevable – susceptible d’avoir un impact important sur les marchés financiers et l’économie. L’inflation semble être un cygne gris populaire pour 2021, nous apprend une enquête auprès de spécialistes tels que Jim Reid, stratège chez Deutsche Bank, Peter Vanden Houte, économiste en chef d’ING et de Steen Jakobsen, responsable des investissements chez Saxo Bank.

"Toutes les prévisions économiques pour l'année prochaine se confirmeront ou s'infirmeront selon que la campagne de vaccination sera ou non une réussite" Peter Vanden Houte Économiste en chef d'ING

Ce consensus pour 2021 pourrait être contrarié si le vaccin contre le coronavirus n’apporte pas le salut espéré. "Toutes les prévisions économiques pour l'année prochaine se confirmeront ou s'infirmeront selon que la campagne de vaccination sera ou non une réussite. De nombreuses prévisions de croissance sont basées sur un retour à la normale. Les investisseurs aussi sont prêts pour la relance", explique Vanden Houte.

"Mais que se passera-t-il si la campagne de vaccination est plus lente que prévu, si trop peu de personnes se font vacciner ou encore, si le virus mute ou que le vaccin est moins efficace? En bref, nous ne pouvons exclure que la pandémie se retrouve à nouveau hors de contrôle." Une correction suite à un emballement des marchés boursiers est donc tout à fait possible.

1. Inflation

Si nous arrivons à contrôler le coronavirus et que les consommateurs frustrés se lâchent en 2021, nous pourrions être confrontés à une inflation galopante. "Les gens aspirent à un retour à la normale, à voyager, à aller au restaurant et à se détendre. Nous pourrions être confrontés à un phénomène de ‘revenge shopping’, où les consommateurs rattrapent leur retard et font tout ce qu’ils n’ont pas pu faire en 2020", explique Reid.

"Dans le même temps, l’économie sera confrontée à des contraintes d’approvisionnement étant donné que toutes les activités ne se seront pas entièrement remises de l’impact de la pandémie", poursuit Reid. "Dans ce cas, il faudra s’attendre à de fortes hausses de prix, par exemple dans le secteur touristique, ce qui pourrait relancer les attentes en matière d’inflation." La combinaison entre forte demande et offre limitée pourrait faire remonter l’inflation.

Jakobsen voit lui aussi un risque d'inflation, en lien direct avec la façon dont la pandémie a changé notre économie. "L'économie en ligne a connu une telle croissance au cours de l'année dernière en réponse au virus que les infrastructures physiques nécessaires à la livraison de toutes ces commandes – routes, services postaux, conteneurs, transport aérien – ont été mises sous pression. Nous risquons de nous retrouver face à d’importants goulots d'étranglement dans la chaîne de transport, ce qui pourrait provoquer une augmentation des prix. Par exemple, le transport de conteneurs de Los Angeles vers la Chine n'a jamais été aussi cher." L'Europe n'y échappe pas non plus: les tarifs pour le transport de conteneurs et le fret aérien de l'Asie vers l'Europe en novembre étaient supérieurs de plus de 170 % au niveau de janvier.

+170% L'augmentation des tarifs pour le transport de fret aérien de l'Asie vers l'Europe en novembre par rapport à janvier.

Pour les banques centrales, un choc de l’offre aussi soudain pourrait s’avérer problématique. Aujourd'hui, elles stimulent massivement l'économie en pensant qu'elle se situe en dessous de son potentiel de production et qu'il n'y a pas de risque immédiat d'inflation. "Mais que se passera-t-il si l'offre ne peut suivre la hausse rapide de la consommation ? Dans ce cas, les prix augmenteront inévitablement", explique Vanden Houte. "En outre, la forte croissance de l'économie chinoise entraîne déjà une hausse des prix des matières premières, ce qui se traduit par une augmentation du coût des produits finis." La hausse des prix des denrées alimentaires peut également y contribuer, car dans les pays en développement, le coût de l’alimentation pèse plus lourdement sur le budget familial et pourrait inciter les travailleurs à demander des augmentations de salaire qui se répercuteront sur la chaîne d'exportation.

Les marchés financiers ne sont de toute façon pas prêts pour un boom inflationniste et s'attendent à ce que l'inflation et les taux d'intérêt restent bas pendant longtemps. Cette conviction a fait monter les prix des obligations à des niveaux sans précédent – faisant baisser les rendements correspondants – et a propulsé les cours des actions vers des sommets. Une hausse soudaine de l'inflation pourrait entraîner une augmentation tout aussi rapide des taux d'intérêt à long terme, ce qui ferait baisser le cours des obligations. "Si l’inflation est relancée, les marchés pourraient vendre massivement", prévient Reid.

Les marchés d’actions se retrouveraient sous pression, en particulier les valeurs technologiques qui ont fortement augmenté. La valorisation de ces entreprises en croissance est particulièrement sensible à une hausse des taux d'intérêt, parce que les bénéfices importants attendus pourraient tout d’un coup être revus à la baisse. Pour un géant du commerce électronique comme Amazon, le coût de la logistique viendrait s’ajouter, maintenant que la chaîne de transport est à bout de souffle, souligne Jakobsen. "Vu que le transport représente 10% des coûts d'Amazon, un doublement de ces frais réduirait sensiblement les marges bénéficiaires." Jakobsen conseille donc les actions des acteurs de la logistique, ainsi que le secteur des matières premières qui pourront profiter du renforcement des infrastructures.

"Si les démocrates remportent les sièges de sénateur en Géorgie lors des élections du 5 janvier et prennent ainsi le contrôle du Sénat, nous aurons une image très différente des mesures de relance budgétaires et des rendements obligataires américains." Jim Reid Stratège chez Deutsche Bank

Il existe un autre cygne gris susceptible d’affecter les attentes en matière d’inflation et de rendement obligataire, un risque qui concerne plus spécifiquement les Etats-Unis. "Si les démocrates remportent les sièges de sénateur en Géorgie lors des élections du 5 janvier et prennent ainsi le contrôle du Sénat, nous aurons une image très différente des mesures de relance budgétaires et des rendements obligataires américains", estime Reid. Le président élu Joe Biden pourra alors compter sur un Congrès démocrate pour faire voter un programme de relance ambitieux comprenant des mesures en faveur d’une transition "verte". Avec comme résultat une plus forte croissance combinée à une inflation et à des rendements obligataires en hausse. Si Biden remporte les deux sièges, ce sera un tour de force, mais d’après les sondages, c’est loin d’être impossible.

2. Krach technologique

Ces dernières semaines, les actions technologiques ont mis un point d’orgue à leur formidable rallye 2020 marqué par quelques introductions en bourse spectaculaires aux Etats-Unis. Les nouveaux venus, comme le spécialiste de la location de chambres Airbnb et le distributeur de repas DoorDash, introduits en bourse au cours de la même semaine, ont respectivement vu leur cours monter de 112 et 86% le premier jour de cotation. Cela suffit pour que l’on parle d’une possible bulle technologique. Reid parle en effet d’une "crazy week", avec des "valorisations exceptionnelles" lors des introductions en bourse.

"Le plus grand cygne gris sera ce qui arrivera à la bulle technologique", explique le stratège de Deutsche Bank. "Ces derniers mois, il a beaucoup été question du basculement des investisseurs des actions de croissance comme les entreprises technologiques vers des actions 'value' et cycliques (comme l’aéronautique et les constructeurs automobiles, NDLR), étant donné que ces dernières devraient profiter de la reprise de l’économie."

"Mais cette rotation n’a pas eu lieu", poursuit Reid. "L’argent frais des investisseurs a été injecté dans des actions cycliques et la bourse technologique Nasdaq caracole à un niveau encore supérieur à celui qu’elle avait atteint au moment de l’annonce de la découverte du vaccin. Les dix plus grandes sociétés cotées en bourse – dont font partie de nombreuses entreprises technologiques américaines – ont encore augmenté par rapport au reste du marché." Cette année, les cours d’Amazon & Co ont été poussés vers des sommets par l’accélération de la digitalisation de notre vie suite à la pandémie.

"Que se passera-t-il si un virus informatique met temporairement à l’arrêt notre vie digitale? Ou en cas de panne, comme celle qui a touché cette semaine plusieurs services de Google?" Peter Vanden Houte Économiste en chef d'ING

Mais que se passera-t-il si nous retournons à nos anciennes habitudes lorsque le virus sera sous contrôle, après avoir adopté, contraints et forcés, le shopping en ligne, la livraison de repas à domicile et les réunions à distance? Pour Reid, c’est un des possibles éléments déclencheurs d’une forte correction des actions technologiques. "Il se peut en effet que lorsque nous reviendrons à une vie normale, nous recommencions à sortir de chez nous. Mais les règlementations pourraient aussi être un élément déclencheur, avec une hausse du nombre de procès contre les situations de monopole de la Big Tech et un président Biden qui pourrait se montrer plus agressif." Une sanction des actions technologiques pourrait contaminer l’ensemble du marché d’actions étant donné leur poids prépondérant dans de nombreux portefeuilles et benchmarks, prévient Reid.

Un autre krach technologique pourrait également se produire dans le secteur des infrastructures informatiques qui soutiennent toutes nos activités numériques. "La digitalisation a bénéficié d’un coup de pouce supplémentaire, mais le risque d’accroc dans le câble est bien réel", estime Vanden Houte. "Le coronavirus a envoyé le monde physique au tapis. Que se passera-t-il si un virus informatique met temporairement à l’arrêt notre vie digitale ? Ou en cas de panne, comme celle qui a touché cette semaine plusieurs services de Google?"

"C’est un risque difficile à quantifier, mais il faut tenir en compte car nous travaillons de plus en plus dans le cloud et en ligne. Pour l’instant, le risque se situe plutôt au niveau des entreprises et moins au niveau macro-économique. Même une paralysie de Google pourrait avoir d’importants effets négatifs, avec une réaction sur les bourses, du moins bien entendu si elles ne sont pas en panne elles aussi."

3. Cryptodevise chinoise

Cet évènement est resté sous le radar, mais le gouvernement chinois travaille d’arrache pied pour mettre en place sa propre devise digitale. On peut dire qu’il s’agirait d’une variante étatique du bitcoin, basée sur la même technologie. "Si la Chine lance sa cryptodevise en 2021, cela provoquerait un changement de paradigme pour le système monétaire international. Cette devise rivaliserait avec le dollar en tant que ‘principale devise de réserve’ dans le monde", assure Jakobsen.

"Un yuan digital permettrait au gouvernement chinois d’ouvrir sa balance des capitaux à l’étranger" Steen Jakobsen Responsable des investissements chez Saxo Bank

"Un yuan digital permettrait au gouvernement chinois d’ouvrir sa balance des capitaux à l’étranger. A l’heure actuelle, l’accès au yuan est fortement limité pour les étrangers, ce qui représente un frein pour les investissements en Chine, étant donné que les grands investisseurs se demandent s’ils pourront facilement sortir leur argent du pays. Avec un yuan digital, ce problème ne se pose pas, alors que le gouvernement, grâce à sa supervision de la devise digitale, pourra toujours surveiller les flux monétaires à l’intérieur du pays pour empêcher la fuite des capitaux."