Ces - trop? - chères Bourses...

Pourquoi les Bourses s'agrippent-elles à des niveaux de valorisation élevés? Et combien de temps ce jeu pourra-t-il durer?

Surprenant! La toute dernière enquête mensuelle de Bank of America-Merrill Lynch nous enseigne que les gestionnaires de fonds ont retrouvé avec plus d’enthousiasme le chemin des marchés boursiers. Pourtant, les nouvelles qui prêchent pour un retour en arrière des principaux indices boursiers ne manquent pas. La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et celle que le président américain menace de déclarer à l’Europe, le ralentissement de l’activité économique aux Etats-Unis, ainsi que le faible régime des principales économies du Vieux continent, constituent quelques facteurs parmi d’autres qui devraient inciter les investisseurs institutionnels à rester sur la touche.

Valorisations élevées

Encore que s’il n’y avait que ces soucis. Mais à cette liste loin d’être exhaustive, il convient d’ajouter des éléments plus essentiels tout aussi peu favorables. On pense notamment à la valorisation des entreprises qui garnissent les écrans de cotations. Ces sociétés sont-elles à ce jour suffisamment ou non valorisées?

Les sociétés sont valorisées à une moyenne de long terme de 20 fois les bénéfices à Wall street. Pour l'heure, elles le sont à un niveau élevé proche de 20!

Les avis des stratégistes restent partagés sur la réponse à donner. Mais, échangées à Wall Street à près de 20 fois les bénéfices accumulés ces douze derniers mois (rapport cours sur bénéfice ou P/E), les actions liées à l’indice S&P 500 peuvent être jugées au moins correctement valorisées en ce moment, surtout en regard de la moyenne à long terme de ce ratio, qui est de 16 pour cet indice.

En Europe, où les économies sont bien davantage affectées que leur consoeur américaine par la menace d’une guerre commerciale, les entreprises se traitent à 18,2 fois les bénéfices contre une moyenne de long terme de 14.

Si seulement les bénéfices futurs pouvaient reprendre de la hauteur pour ramener ces ratios financiers à des niveaux inférieurs, plus attractifs. Mais il n’y a pas beaucoup d’illusions à se faire sur ce plan. Les analystes suivis par Bloomberg entrevoient des profits en progrès de 4% au mieux en moyenne pour les actions qui composent les principaux indices boursiers des deux côtés de l’Atlantique. La multiplication des avertissements sur résultats émis par les sociétés ces derniers temps ne permet pas vraiment de penser que les analystes vont revoir à la hausse leurs estimations bénéficiaires. Confortant ce sentiment, une grosse majorité de gérants de portefeuille sondés par Merrill Lynch s’accordent pour affirmer que les résultats de société vont se dégrader dans les 12 prochains mois.

A l’affût du rendement

Malgré ce contexte pourtant pas très favorable, les Bourses arrivent à s’agripper à leur meilleur niveau de l’année. Voire à leur plus haut historique, comme pour la Bourse de New York, où le S&P 500 vient de franchir la barre des 3.000 points, pour la première fois depuis sa création. C’est la recherche de rendement qui pousse les investisseurs à préférer les actions aux autres actifs financiers, aux obligations en particulier. Il est piquant de noter qu’en 1980, lorsque les taux d’intérêt caracolaient à des sommets historiques en raison d’une inflation fort élevée à l’époque, les actions se traitaient à Wall Street à seulement 7,5 fois les profits.

Les taux d’intérêt, qui sont appelés à rester actuellement au plancher plus longtemps que prévu dans la zone euro et la perspective de voir les taux directeurs de la banque centrale américaine (Fed) repartir à la baisse sont ce qui dope les cours des actions qui offrent encore entre 2% à Wall Street et 4% sur les places européennes.