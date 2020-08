Ces valeurs belges ont tapé dans l’œil d'un broker...

Berenberg s'est penché sur les capitalisations moyennes du Vieux continent. Parmi ses chouchous, on retrouve un sociétaire de la Bourse de Bruxelles "négligé et sous-évalué".

Neuf analystes de la banque d'investissement allemande Berenberg ont passé au peigne fin les valorisations moyennes sur les marchés européens. 52 noms ont retenu leur attention dont 11 valeurs présentes sur le marché bruxellois.

L'intention des analystes était de mettre en avant les titres sous-évalués en Europe. Au chapitre des "actions de qualité" et présentant "un potentiel de croissance structurelle", on retrouve quatre entreprises: le spécialiste français des logiciels Esker et son compatriote ingénieur naval Gaztransport et Technigaz (GTT) ainsi qu'un autre groupe français actif dans les télécoms, Solutions 30, mais surtout un nom bien connu des investisseurs belges: Fagron . Le champion des préparations magistrales et des produits de parapharmacie, arrivé en Bourse de Bruxelles sous le nom d'Arseus il y a 13 ans.

Les atouts de Fagron

Pour les suiveurs de l'action Fagron chez Berenberg, la valeur dispose de plusieurs moteurs de croissance. De plus, le groupe de parapharmacie est présent sur des marchés-clés pour le secteur où il détient de fortes parts de marché. "Ces avantages permettent au groupe de surperformer constamment le marché et atteindre une marge d’EBITDA stable de plus de 20%", notent les analystes de Berenberg.

Autre atout de taille, Fagron semble avoir fait de meilleurs choix que ses concurrents pour se fournir en matières premières. L'exposition du groupe belge au marché chinois est ainsi beaucoup moins forte que celle de ses rivaux américains, ce qui permet à Fagron d'avoir un avantage quand, comme on l'a connu ces derniers mois, le marché chinois est saturé.

Si, à court terme, la situation sanitaire aux États-Unis et en Europe a entraîné une baisse importante de la demande pour les produits de Fagron, en raison notamment du report de nombreuses interventions chirurgicales, le spécialiste des produits de parapharmacie "va bénéficier d'un effet de rattrapage à moyen terme", anticipent les analystes de Berenberg qui invitent toujours leurs clients à passer à l'achat sur l'action. L'objectif de cours est revu à la hausse et passe à 24 euros, ce qui offre la perspective d'une prime de près de 30% par rapport au cours de clôture du titre Fagron ce lundi.

L'histoire de Fagron en bourse

Derrière les chouchous, Berenberg a placé plusieurs entreprises dans la division "Noms de qualité confrontés à une douleur à court terme". Parmi elles, on retrouve Kinepolis et Barco . L'exploitant de salles de cinéma et le groupe technologique présentent selon la banque d'investissement des liquidités suffisantes pour faire face à une seconde vague de la pandémie.

Mithra et Sioen ont également retenu l'attention des analystes de Berenberg. La banque les qualifie de "valeurs sûres" compte tenu de leurs solides bases. Elles se traitent toutefois "sous leurs valeurs fondamentales malgré le rebond des marchés", précisent les analystes de l'établissement allemand.

CFE , déjà encensé vendredi dernier par les analystes de ABN Amro, se retrouve aussi dans les petits papiers de Berenberg. La banque prévient toutefois que la remise en route pour le groupe industriel sera plus longue, en particulier pour sa plus importante filiale spécialisée dans l'éolien offshore et cela en raison de la forte baisse des subsides dans le secteur.