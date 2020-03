Cette crise est grave, docteur Powell

La banque centrale américaine agit rarement en dehors de ses réunions régulières. La baisse des taux de mardi en a étonné plus d'un. La clé se trouve peut-être du côté des obligations d'entreprises...

Mardi, sur le parquet de la Bourse de New York, Rick Santelli, le présentateur de la chaîne financière CNBC, n’en revenait pas. Quelques minutes plus tôt, lors d’une réunion d’urgence de la Federal Reserve américaine, Jerome Powell avait osé baisser les taux d’intérêt de 0,50 point. "Le marché a eu ce qu’il voulait", clamait Rick Santelli, totalement incrédule. Mais visiblement, Powell n’a pas entièrement convaincu. Le marché n'a pas eu ce qu'il désirait, l'indice Dow Jones chutant de 3% mardi et enregistrant des séances très chahutées les jours suivants.