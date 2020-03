Cette crise est sans comparaison dans l'histoire

Les "marchés baissiers cycliques" sont pour leur part fonction du cycle économique. Ils sont provoqués par la hausse des taux d’intérêt qui cause à son tour une récession et une chute des profits des entreprises. C’est le cas des crises du début des années 80 et du début des années 90.

"Fear factor"

Tous les marchés baissiers font mal, mais certains plus que d’autres. Les "marchés baissiers structurels" durent 42 mois en moyenne et affichent une baisse de 57%. Ce sont les plus douloureux. Les "marchés baissiers cycliques" durent 27 mois pour une baisse moyenne de 31%. Et les "event-driven bear markets" sont plus courts (9 mois) pour une chute de 29% de l’indice. A priori, c’est plutôt rassurant dans le cas de la crise actuelle. Sauf que cette crise corona est totalement inédite.