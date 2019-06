Cette semaine sur les marchés

La semaine promet d’être chargée en matière d’indicateurs macroéconomiques. Ce lundi, les investisseurs se focaliseront sur les indices PMI manufacturier définitifs pour la Chine, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la zone euro et les États-Unis . Rappelons que, selon les données provisoires publiées le 23 mai dernier, le PMI manufacturier en zone euro est resté pour le quatrième mois d’affilée sous le seuil de 50, actant une contraction de l’activité. Et selon l’institut IHS Markit, qui publie ces statistiques, cette contraction pourrait se traduire par une contribution négative de 0,1 ou 0,2 point de pourcentage à l’évolution de la zone euro pour le deuxième trimestre.

Mardi, on connaîtra d’ailleurs les chiffres sur l’inflation et le taux de chômage dans la zone euro, et mercredi, ce sera au tour des indices PMI des services.