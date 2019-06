Cette semaine sur les marchés

Quelles perspectives pour le pétrole?

La journée la plus importante de la semaine sera jeudi. La Banque nationale suisse (BNS) doit faire le point sur la situation économique et monétaire du pays. Comment va-t-elle réagir alors que de plus en plus de banques centrales adoptent des mesures de soutien et que le franc suisse a gagné plus de 2% face à l’euro ces dernières semaines?