Cette semaine sur les marchés

Comment réagiront les marchés à la trêve annoncée entre les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping en marge du G20? Les bourses ont démarré en trombe ce lundi matin, tant en Asie qu'en Europe. L’absence d’un accord maintiendra toutefois les marchés boursiers -proches de leur sommet historique à Wall Street- dans l’incertitude. Et cela d’autant que démarrera dans deux semaines la saison des annonces de résultats de sociétés américaines pour leur deuxième trimestre de cette année.

Toujours ce lundi, ce sera au tour des membres de l’ Opep de se donner rendez-vous à Vienne. Ils discuteront de leur politique de production pétrolière. L’Arabie saoudite, l’Iraq et les Emirats arabes unis, les trois plus importants membres du cartel, sont d’avis de poursuivre la réduction de leur production. Cette réunion devrait se terminer mardi. Par ailleurs, l’Opep publiera son rapport mensuel jeudi.

Sur le front des statistiques

Sur le plan des statistiques économiques, seront publiés les PMI manufacturiers du mois de juin pour la Chine et la zone euro ce lundi, et les PMI des services pour ces deux pays deux jours plus tard. Sur le plan monétaire de la zone euro, seront publiées ce lundi la masse monétaire M3 et, jeudi, les "Minutes" de la BCE relatives à sa réunion de juin.