Cette semaine sur les marchés

Le Nyse et le Nasdaq sont fermés ce lundi pour le Labor Day. Plusieurs résultats sont encore attendus, dont ceux d'Altran. Sur le plan des statistiques, on attend surtout l'emploi US en fin de semaine.

La semaine démarrera fort probablement en mode mineur sur la plupart des marchés financiers dans le monde, alors que la Bourse de New York restera fermée ce lundi pour la fête du travail (Labor Day). Aucune transaction n’aura donc lieu sur le marché du Nyse et le Nasdaq OMX Exchange. Sur le CME à Chicago, des échanges auront lieu sur des produits dérivés, tels que les futures et options sur l’or et le pétrole (WTI) jusqu’à midi.

Résultats

Sur le plan des résultats trimestriels de sociétés, la saison des annonces prend tout doucement fin en Europe. Parmi ceux qui sont encore attendus, Iliad donnera ses chiffres mardi à Paris. Le lendemain, la firme lyonnaise Boiron, axée sur l’homéopathie, dévoilera à son tour ses chiffres. Sans doute communiquera-t-elle sur le sujet du déremboursement par l’État qui sera mis progressivement en place au cours des deux années à venir, des produits qu’elle met au point. Cette perspective qui a pris vigueur avec la victoire d’Emmanuel Marcon aux élections présidentielles en France au printemps 2017, a fait perdre 60% au cours de son action à la Bourse de Paris depuis lors, à 37,90 euros.

Autre résultat annoncé, Altran qui fait l’objet d’une offre de reprise de la part de Cap Gemini publiera son bilan trimestriel vendredi.

Conjoncture

Au registre des indicateurs économiques, les marchés guetteront dans les jours qui viennent une batterie d’indicateurs, notamment des résultats d’enquêtes auprès des directeurs d’achat (PMI) en Asie et en Europe sur l’activité dans le secteur manufacturier (lundi) et celui des services (mercredi).