Cette semaine sur les marchés

L'agenda de la semaine est plutôt pauvre sur le front des sociétés. Du côté des statistiques, on attend notamment les chiffres du chômage dans la zone euro mardi. Le lendemain, la BCE publiera sont premier taux €STR.

On s'attend à un calme plutôt plat sur le front des sociétés belges cotées cette semaine. Shurgard distribuera un dividende d’un montant brut de 0,45 euro par action. Le 13 mai dernier, le plus grand développeur, propriétaire et opérateur de self-stockage d’Europe avait déjà versé un montant de 0,22 euro par action.