Cette semaine sur les marchés

Les investisseurs vont pouvoir prendre connaissance de la santé du secteur bancaire américain, avec la publication des résultats du troisième trimestre des grands noms de la finance. Mardi, JPMorgan Chase , Wells Fargo , Citigroup et Goldman Sachs publieront leurs chiffres, suivis mercredi par Bank of America et jeudi par Morgan Stanley .

Les inquiétudes sont plus fortes pour les entreprises européennes que pour les américaines et Publicis, qui a dégainé vendredi dernier avec près d’une semaine d’avance sur le calendrier prévu, n’a rien fait pour les apaiser avec un avertissement qui a fait plonger l’action au plus bas depuis plus de sept ans.