Cette semaine sur les marchés

Mario Draghi présidera jeudi sa dernière réunion de politique monétaire de la BCE. On attend une flopée de résultats d'entreprises, dont ceux de Proximus et d'AB InBev en fin de semaine. Il n'y a, par contre, pas de statistiques clés à l'agenda.

Pluie de résultats d'entreprises

Dans le rayon des résultats d’entreprises, les sociétés seront nombreuses à communiquer leurs chiffres dans les prochains jours. MDxHealth, Aedifica, et UBS se livreront à cet exercice mardi. Suivront le lendemain Orange Belgium, WDP, Barco, Boeing, Ford et Microsoft. Jeudi, ce sera au tour d’argenx, Wereldhave Belgium, Home Invest Belgium, Econocom, Befimmo, Qfg, Vastned Retail, Xior, Genkyotex, Galapagos, Daimler, Nokia et Intel. Enfin, Proximus et AB InBev achèveront cette semaine de publications de résultats.