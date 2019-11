Cette semaine sur les marchés

On attend une flopée d’indicateurs américains cette semaine, dont la confiance des consommateurs et une nouvelle estimation de la croissance du PIB au troisième trimestre. Vendredi, ce sera le Black Friday.

Mardi, la confiance des consommateurs américains mesurée par le Conference Board devrait se situer à 126,8 points, contre 125,9 en octobre. Toujours aux États-Unis, les ventes de logements neufs devraient avoir atteint 707.000 unités en octobre, contre 701.000 le mois précédent. La hausse des prix de l’immobilier US , mesurée par l’indice S&P/Case Shiller, devrait avoir accéléré à 2,10% en septembre, contre 2,03% un mois plus tôt.

Mercredi, on attendra la confirmation de la croissance économique de 1,9% aux USA au troisième trimestre . Les commandes américaines de biens durables devraient, quant à elles, avoir ralenti leur baisse à 0,5% en octobre, contre -1,2% en septembre.

Jeudi, on prendra le pouls de la zone euro avec les crédits au secteur privé en octobre puis, vendredi, on verra si l’ inflation de la zone euro remonte bien à 0,9%, contre 0,7% en octobre.

Black Friday

Jeudi, ce sera Thanksgiving, jour férié aux États-Unis. Wall Street restera fermée. Le lendemain, la Bourse de New York verra sa clôture anticipée à 19h, heure belge, à l’occasion du Black Friday, journée consacrée aux achats de fin d’année outre-Atlantique (mais aussi de plus en plus en Europe…). Les investisseurs seront particulièrement attentifs aux annonces des groupes de ventes de détail américains au sujet des ventes réalisées à cette occasion, qui sont un bon indicateur du niveau de la consommation aux États-Unis.