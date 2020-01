Cette semaine sur les marchés

On attend la signature de l'accord commercial préliminaire entre les États-Unis et la Chine mercredi à la Maison-Blanche. La saison des résultats annuels de société s'ouvre cette semaine avec quelques grands noms de la finances américaine.

Il compte parmi les événements les plus attendus de cette semaine. Sauf contretemps de dernière minute, l’accord commercial préliminaire entre Washington et Pékin sera signé mercredi . Il sera rendu public dans son intégralité le jour même, lors de la signature du document à Washington, a indiqué l’exécutif américain.

Le Président américain Donald Trump et le vice-Premier ministre chinois Liu He doivent signer ce texte, conçu comme une trêve dans la guerre commerciale sino-américaine, lors d’une cérémonie à la Maison-Blanche. Selon Washington, l’accord comprend des avancées en matière de transferts de technologies imposés aux entreprises étrangères implantées en Chine, ainsi qu’un meilleur accès au marché chinois pour les entreprises du secteur financier.

Pluie de résultats

Sur le plan des entreprises, la saison des annonces de résultats de sociétés pour le 4e trimestre et l’ensemble de l’exercice 2019 débutera ce mardi. JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo l’inaugureront. Ces sociétés seront suivies par UnitedHealth Gp, BlackRock, Goldman Sachs le lendemain, Bank of New York Mellon jeudi et Morgan Stanley vendredi.