Cette semaine sur les marchés

Les banquiers centraux vont tenir leur première réunion de 2020. Ceux de la Banque du Japon se réuniront mardi 21 janvier, suivis de ceux de la Banque centrale européenne (BCE) deux jours plus tard et de la Banque de Norvège .

Christine Lagarde, qui vient de succéder à Mario Draghi à la présidence de la BCE et qui se considère comme étant "ni faucon, ni colombe, mais plutôt chouette" selon ses propres termes, devrait annoncer la première révision de la stratégie de l’institution depuis 2003. Cet exercice devrait entraîner une modification de son objectif d’inflation. Selon une enquête conduite par l’agence d’infos financières Bloomberg, les économistes sont plus nombreux à penser que la BCE fixerait un objectif d’inflation plus précis et s’accorderait plus de flexibilité pour laisser l’inflation dépasser cet objectif.