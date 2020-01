Cette semaine sur les marchés

Après la Banque centrale européenne jeudi passé, ce sera au tour de celle des États-Unis de plancher ces mardi et mercredi sur sa politique monétaire. La Fed devrait annoncer mercredi à 20 heures qu’elle laisse inchangé son principal taux directeur, entre 1,5% et 1,75% . Comme elle l’avait indiqué lors de sa réunion de décembre dernier, elle ne devrait pas toucher à ses taux d’intérêt cette année, alors que l’économie américaine se porte bien.

Sur le front des stats et des résultats

Pour le reste, l’actualité économique sera dominée davantage par la publication de résultats de sociétés que par celle de stats économiques . Parmi ces dernières, on épinglera l’inflation en Belgique (jeudi) et le PIB de la zone euro (vendredi).

Concernant les entreprises, on attend les résultats 2019 notamment de Belreca et Coil (mardi), Vranken-Pommery, Pfizer et Atlas Copco (mardi), KPN, Santander, Microsoft et Mondelez (mercredi,) Euronav, Coca-Cola et Deutsche Bank (jeudi), WDP, Ascensio, KBC Ancora, Exxon, Chevron, et Caterpillar vendredi.