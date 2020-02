Cette semaine sur les marchés

Les places boursières chinoises ont rouvert leurs portes ce lundi. Dans le rayon des statistiques, on attend surtout les chiffres de l'emploi US et la balance commerciale chinoise. La semaine sera riche en résultats des deux côtés de l'Atlantique.

En raison de l’épidémie de coronavirus, l’activité économique fonctionnera au ralenti en Chine. Les marchés boursiers chinois, dont la fermeture pour le Nouvel An avait été prolongée jusqu’au 2 février, ont rouvert leurs portes. Le principal indice de la Bourse de Shanghai a clôturé en baisse de 7,7% ce lundi.

Pour le reste, quelques statistiques économiques sont à l’agenda des marchés. Les PMI définitifs pour la zone euro seront publiés ce lundi pour l’activité manufacturière et mercredi pour les services. Les économistes sondés par Bloomberg prévoient un niveau de 47,8 pour le PMI manufacturier et de 52,2 pour celui des services.

De leur côté, les États-Unis publieront leur ISM manufacturier lundi, tandis que la Chine et l’Allemagne communiqueront sur leur balance commerciale vendredi. Ce même jour, seront dévoilés les chiffres de l’emploi aux États-Unis.

Batterie de résultats

Au rayon des entreprises, une batterie de résultats relatifs au 4e trimestre de 2019 et pour l’ensemble de l’année vont faire l’objet d’une annonce à Wall Street avec notamment Alphabet (lundi), la maison-mère de Google, Gilead Sciences qui détient 25% de Galapagos, Ford Motor qui a déjà indiqué avoir comptabilisé une charge exceptionnelle de 2,2 milliards de dollars et Walt Disney (mardi). Merck et GM suivront le lendemain et Twitter deux jours après.

En Europe, on attend les résultats entre autres de Ryanair lundi, ceux de Ferrari et BP mardi, de BNP Paribas, Glaxo mercredi, et enfin ceux d’ArcelorMittal, Toyota et Fiat Chrysler jeudi.