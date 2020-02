Cette semaine sur les marchés

On attend encore une salve de résultats de société, dont ceux, en Belgique, d'Aedifica, UCB et Kinepolis. Les investisseurs resteront attentifs à l'impact économique du coronavirus.

Les résultats de sociétés vont encore rythmer les marchés la semaine prochaine. À Bruxelles, mercredi, Aedifica, Qrf, Leasinvest et Ageas vont publier leurs chiffres trimestriels. Jeudi, les résultats de UCB, Euronav, Kinepolis, Deceuninck, EVS, Home Invest et Galapagos sont attendus.

Dès ce lundi, une salve de résultats importants doivent tomber sur les bourses étrangères. BHP Billiton annoncera ses chiffres ce lundi. Les chiffres de Worldline, Walmart, HSBC, Intercontinental Hotels et Glencore, sont attendus mardi. Mercredi, Deutsche Telekom, Puma et Covestro publieront leurs résultats. Jeudi, Axa, Accor, Maersk, Telefonica et Repsol annonceront leurs chiffres trimestriels.