" Ceux qui espèrent un meilleur rendement sur leur compte d'épargne risquent d'attendre encore longtemps " (KBC AM)

L’année 2020 ne devrait pas apporter beaucoup de changements aux fondamentaux des marchés financiers, avec des signes qui pointent désormais vers une stabilisation économique. " Nous tablons sur un renforcement graduel de la dynamique, avec une croissance qui devrait tourner autour de 1,7% aux Etats-Unis et de 1% en Europe avec un soutien de la consommation privée et du marché du travail", souligne Tom Simonts, Senior Financial Economist chez KBC Banque. Les facteurs de risque resteront les mêmes qu’en 2019, avec notamment le Brexit, les tensions commerciales et les élections américaines qui seront sources de volatilité même s’il estime probable une réélection de Donald Trump.