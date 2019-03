Cherche désespérément rendement sur le marché des obligations…

Les obligations des États les mieux notés ne rapportant quasiment plus rien, on peut, si on a confiance dans la capacité de pays moins bien notés à gérer leur dette, opter pour leurs titres qui rapportent davantage. Les obligations des pays dits "périphériques" de la zone euro en font partie. Les titres à dix ans de l’Italie rapportent 2,5%, ceux de l’Espagne et du Portugal plus de 1% et ceux de la Grèce, qui vient de revenir sur le marché, près de 4%. Évidemment, on s’expose aux éventuelles turbulences que ces pays pourraient éventuellement à nouveau traverser à l’avenir.

"C’est une forme de diversification mais il faut être bien conscient qu’on prend un risque, souligne Bernard Keppenne (CBC). Ça peut se retrouver dans un portefeuille mais de façon très modérée et prudente. Par exemple, en ce qui concerne l’Italie, il y a pas mal d’incertitudes sur la croissance économique; on parle même de récession en 2019. Et il y a des inquiétudes parce que l’État italien devra emprunter à peu près 260 milliards d’euros cette année. Or, jusqu’à présent, c’était surtout la BCE qui achetait les obligations italiennes."

Nicolas Forest (Candriam) va dans le même sens et dit préférer les obligations espagnoles et portugaises:

"Le risque politique y est moindre."

Wim D’Haese (Deutsche Bank) met lui aussi en garde à l’égard des titres italiens:

"Il ne faut pas oublier qu’il y a quelques mois, il y a eu une certaine panique sur la dette italienne

, rappelle-t-il.

La politique monétaire de la BCE a favorisé la stabilisation de ce marché mais il n’est pas certain que cela durera encore pendant cinq ans. Donc, actuellement, on ne conseillerait pas d’en prendre en portefeuille car les rendements sont devenus trop faibles par rapport au risque encouru. Mais ceux qui possèdent déjà des obligations italiennes peuvent les conserver."

Et la Grèce, parfois encore comparée à un pays émergent? "Je ne recommanderais pas ses obligations", tranche Nicolas Forest.

Pour trouver du rendement, Wim D’Haese voit davantage de potentiel dans les obligations des Etats-Unis, où "il ne faut pas aller jusqu’aux titres à dix ans pour trouver des taux intéressants, note-t-il. Les taux de titres en dollar sont nettement plus élevés que ceux qui sont exprimés en euro. Évidemment, cela implique de s’exposer au risque de change", c’est-à-dire aux fluctuations du dollar. Cela dit, Deutsche Bank s’attend à voir la devise américaine se stabiliser cette année, après sa progression de 2018. "Et c’est une façon de diversifier un portefeuille en l’exposant au billet vert", conclut Wim D’Haese.