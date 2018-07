Cherche indices sur le moindre ajustement de cap de la BCE

Le recul de l’inflation sous-jacente en juin ne devrait rien changer aux intentions de la BCE en matière d’achats d’actifs et de prévisions sur ses taux d’intérêt.

Le mois dernier, la BCE avait annoncé qu’elle réduirait le montant de ses achats d’actifs à 15 milliards d’euros par mois à partir d’octobre, contre 30 milliards mensuels actuellement, et qu’ elle mettrait un terme à ce programme d’achats à la fin de l’année . Pour faire passer la pilule de ce resserrement de politique monétaire, elle avait par ailleurs indiqué qu’elle prévoyait de laisser ses taux d’intérêt directeurs "à leurs niveaux actuels au moins jusqu’à l’été 2019" .

Des taux moins négatifs?

Ce taux influence ceux que les banques appliquent à leurs clients, ce qui se répercute sur l’épargne et l’investissement dans la zone euro. Ceci explique pourquoi, sur le marché de la dette, la plupart des taux à court terme sont encore négatifs.

L’évolution future de ces taux courts est d’autant plus cruciale que la fin des achats d’actifs prévue après décembre est censée se traduire par une remontée des taux à long terme: c’est donc toute la courbe des taux qui est susceptible de s’ajuster l’année prochaine, ce qui aura des effets non seulement sur les emprunts mais aussi sur les actions et l’ensemble de l’économie de la zone euro.