Christine Lagarde: "La hausse de l'inflation reste transitoire"

Alors que les investisseurs sur les marchés parient de plus en plus sur une inflation forte et durable, la présidente de la Banque centrale européenne a répété que celle-ci reste transitoire. "L'inflation est en grande partie transitoire", a déclaré Christine Lagarde ce samedi lors de la conférence Per Jacobsson 2021 au Fonds monétaire international. La BCE accorde " une très grande attention" aux négociations salariales et à d'autres effets potentiels de second tour qui pourraient faire grimper les prix de manière plus permanente, a-t-elle ajouté.