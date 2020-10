Christine Lagarde, une femme qui a encore besoin de temps...

Malgré un couac, le bilan de Christine Lagarde après un an à la BCE est positif. Mais le plus difficile reste sans doute à venir.

Ces circonstances exceptionnelles ont eu un avantage pour Lagarde: elles lui ont permis d'éteindre, au moins provisoirement, les oppositions entre les partisans d'une politique plus souple et les tenants d'une plus grande orthodoxie monétaire, qu'on qualifie respectivement de "colombes" et de "faucons". Lors de sa première conférence de presse en tant que patronne de la banque centrale, Christine Lagarde avait prévenu qu'elle ne serait ni colombe ni faucon mais plutôt "une chouette, que l’on associe souvent avec une certaine sagesse". Lors de la réunion suivante du conseil des gouverneurs, la Française arborait une broche représentant le volatile nocturne.