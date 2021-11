Christopher Dembik (Saxo Bank): "L’inflation ne reculera qu’à la fin de l'année 2022"

Le sujet qui agite les économistes aujourd'hui, c'est l'inflation. Les chiffres de la hausse des prix aux USA, 6,2% le mois dernier, remettent-ils en cause tous les scénarios en matière de taux d’intérêt?

Chez Saxo Bank, on s’est montré dès le départ plutôt sceptique sur la thèse d’une inflation élevée qui ne serait que temporaire. Mais, je l’avoue humblement, on ne se doutait pas que l’inflation puisse dépasser 6% aux États-Unis. On prévoyait plutôt une poussée d’inflation à 3 ou 4%. Aujourd’hui, il ne faut plus débattre sur le terme "temporaire". Ce qui paraît évident, c’est que nous sommes sur une tendance inflationniste élevée qui sera beaucoup plus durable qu’anticipé. L’inflation ne va pas refluer en 2022 comme on le prétend généralement. Un des facteurs qui crée l’inflation est lié aux perturbations du commerce international. Et ceci est directement lié à la Chine. Or, ce pays ne va pas modifier sa politique de "zéro covid" l’an prochain, ce qui implique des confinements et une perturbation de l'économie. On peut aussi évoquer la crise énergétique. Tout va dans le sens d’une inflation plus élevée. Je ne pense pas que le pic a déjà été atteint. Le chiffre de l'inflation US de novembre qui sera publié le 10 décembre risque d'être encore plus élevé.