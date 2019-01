Cinq questions sur la réunion de la BCE

La Banque centrale européenne tient ce jeudi sa première réunion de politique monétaire de l'année. Les questions posées à Mario Draghi durant la conférence de presse devraient tourner autour de la dégradation de la conjoncture.

Les analystes n'attendent rien quant à une décision de l'institution au terme de sa première réunion de l'année. Toutefois, durant la conférence de presse qui suivra la réunion, Mario Draghi, le président de l'institution, devrait être confronté à des questions autour de la croissance économique.

La BCE va-t-elle modifier son évaluation des risques autour de la situation économique?

La semaine dernière, Mario Draghi a déclaré que le ralentissement économique de la zone euro pourrait être plus long que prévu et jugé que l'économie avait encore besoin d'être soutenue, mais il a écarté l'hypothèse d'une récession. Lors de sa précédente réunion en décembre, la BCE avait légèrement infléchi son discours, en concluant que les risques restent "globalement équilibrés". Une majorité d'économistes s'attend à ce que l'institution maintienne cette formulation jeudi et qu'elle patiente jusqu'en mars lors de la présentation de ses nouvelles prévisions économiques pour évoquer une dégradation de l'équilibre des risques.

Le discours sur le maintien des taux d'intérêt jusqu'à l'été peut-il évoluer?

Aucune modification n'est attendue dans l'immédiat mais les indications sur les taux seront étudiées avec attention après les indicateurs décevants des dernières semaines et les inquiétudes liées aux tensions commerciales et au Brexit. Depuis la dernière réunion de la BCE, les perspectives d'évolution des taux d'intérêt ont été réévaluées. Les investisseurs ne s'attendent pas à ce que la BCE modifie ses taux avant 2020, alors qu'en décembre, ils anticipaient un relèvement des taux de dix points de base pour cette année. L'institution de Francfort pourrait repousser cette échéance "de quelques mois" au cours du printemps, mais "cela ne servira à rien", prévient Gilles Moec, économiste de la Bank of America Merrill Lynch, "car le marché se projette déjà plus loin". HSBC n'attend pas de relèvement du taux de dépôt (à -0,40%) avant la fin 2020.

Quand la BCE prévoit-elle une remontée de l'inflation?

L'inflation a ralenti récemment. La hausse des prix dans la zone euro a a ralenti plus qu'attendu en décembre, à 1,6% en rythme annuel, s'éloignant de l'objectif de la BCE d'une progression légèrement inférieure à 2%. Toutefois, le ralentissement de l'inflation était attendu. Il n'est pas suffisant à lui seul pour remettre en cause les anticipations de hausse des taux, a déclaré Sabine Lautenschläger, membre du directoire de la BCE la semaine dernière.

La dégradation de l'économie incitera-t-elle la BCE à débattre de nouveaux prêts à long terme aux banques?

Le compte rendu de la dernière réunion de politiquemonétaire de la BCE montre que ses dirigeants pourraient débattre dans les mois à venir de l'opportunité de nouveaux prêts à long terme à taux très bas (TLTRO) aux banques de la zone euro, un instrument potentiel de soutien au crédit. Les investisseurs sont donc en quête de précisions sur les modalités susceptibles d'être retenues au cas où ces opérations seraient lancées. La question pourrait être posée jeudi à Mario Draghi même si les analystes estiment qu'il est trop tôt pour espérer qu'il y réponde en détail.

Les dernières TLTRO (opérations de refinancement à plus long terme ciblées) en date, d'une durée de quatre ans, arriveront à échéance à la mi-2020 et les établissements de crédit qui y ont souscrit devront commencer environ un an avant à étudier des moyens de les remplacer.

La BCE s'est-elle préparée à un Brexit sans accord?