Colruyt résiste, AB Inbev lanterne rouge du Bel 20

Colruyt a une fois de plus joué son rôle de valeur refuge, alors que AB Inbev a signé la pire performance du Bel 20 cette semaine.

La Bourse de Bruxelles a terminé sur un recul hebdomadaire important, comme les autres places européennes, sur fond d'inquiétudes sur la croissance économique mondiale et une résurgence des cas de Covid-19 dans plusieurs pays. Le Bel 20 a perdu 6,87% à 3.296,63 points d'un vendredi à l'autre. La remontée des marchés d'actions vendredi n'a pas permis d'inverser la tendance.

"A notre avis, le marché sous-estime la solidité financière du groupe Colruyt." Fernand de Boer Analyste chez Degroof Petercam

->Au sein de l'indice, seul Colruyt a dégagé une performance positive sur la semaine. Le titre a joué une fois de plus son rôle de valeur refuge. La semaine prochaine le distributeur de Hal livrera les résultats de son exercice 2019/2020 qui s’est clôturé le 31 mars. Le consensus des analystes financiers table sur des ventes en hausse de 2,1% à 9,64 milliards d’euros et sur un ebitda en progression de 4,6% à 792,5 millions d’euros. "A notre avis, le marché sous-estime la solidité financière du groupe" a indiqué Fernand de Boer, analyste chez Degroof Petercam. L'action a gagné 1,06% cette semaine.

-> AB Inbev a par contre lâché 11,67% et signé la pire performance de l'indice sur la semaine. L'action du groupe brassicole avait bondi de 36,53% en deux semaines, ce qui a incité certains investisseurs à prendre leurs bénéfices depuis lundi. Par ailleurs, le groupe belge est victime de la très lente reprise des activités dans le secteur horeca. Le retour de la clientèle vers les cafés et restaurants où le brasseur écoule une grande partie de ses volumes sera très progressif, ce qui n'incite pas à l'optimisme au sujet du chiffre d'affaires d'AB InBev. Par ailleurs, le groupe a détaché son dividende brut de 0,50 euro mardi dernier.

-> Ageas a reculé de 10,61% d'un vendredi à l'autre, emporté comme les valeurs financières et les cycliques par les craintes des investisseurs concernant l'épidémie de Covid-19 et la croissance économique mondiale, mais aussi par des prises de bénéfices après leurs fortes hausses des semaines précédentes. KBC a lâché 7,66% et ING 10,63%. Des déclarations de la Banque centrale européenne sur la possibilité de prolonger le moratoire sur les dividendes des institutions financières ont aussi pesé sur ce secteur. Par ailleurs, Ageas a annoncé lundi un accord à l’amiable avec l’avocat Mischaël Modrikamen et ses quelque 150 clients. Bart De Smet, le CEO d'Ageas, s'est dit simplement heureux d’avoir conclu cet accord qui constitue une nouvelle étape importante pour mettre un terme aux héritages du passé. Du côté des valeurs cycliques, Aperam a perdu 6,78% et Solvay 9,68%.

-> Cofinimmo a baissé de 4,89% en variation hebdomadaire. Le titre avait été suspendu mercredi avant l'annonce de l'acquisition de six maisons de repos en Belgique. L’opération a été financée via l’émission d’actions nouvelles dont une partie a été cédée ensuite par le vendeur à des investisseurs institutionnels via un placement privé. Après cette transaction, la valeur du portefeuille de la Société Immobilière Réglementée (SIR) a atteint 4,5 milliards d’euros, l’immobilier de santé pesant désormais pour 57% et le solde étant représenté par les bureaux.

-> Sur le marché élargi, Greenyard a pris 10,33% sans explications. L'action a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2019. Greenyard, active dans les fruits et légumes frais et surgelés, est vu comme un des gagnants de la crise.

-> Eurocommercial Properties a chuté de 15,04% sur la semaine, alors que les spécialistes européens de l'immobilier commercial, qui avaient profité à plein de la reprise progressive de l'activité dans plusieurs pays, ont souffert. Hammerson a lâché 19,2%, Unibail Rodamco-Westfield 18,92% et Klépierre 18,74% d'un vendredi à l'autre.

Ailleurs, en Europe

-> Just Eat Takeaway a perdu 16,97% sur la semaine. Le groupe de livraison de repas à domicile a annoncé mercredi avoir convenu de racheter Grubhub dans le cadre d'une transaction de 7,3 milliards de dollars intégralement en actions qui, si elle était finalisée, donnerait naissance au plus grande groupe mondial de livraison de repas commandés en ligne, hors Chine. Cette opération a suscité des inquiétudes chez les analystes sur les projets d'expansion du groupe européen. Celui-ci vient juste d'obtenir l'approbation de la fusion entre Just Eat et Takeaway. En 2018, Takeaway avait racheté les activités allemandes de Delivery Hero.

-> SSP a signé l'une des plus mauvaises performances du Stoxx 600 sur la semaine (-20,06%). L'opérateur de concessions de nourriture et de boissons dans des lieux de voyage, a souffert des craintes de résurgence du Covid-19 dans plusieurs pays, qui a touché fortement le secteur du transport et des loisirs sur les marchés. Melrose Industries, une société holding britannique d'investissement spécialisée dans l'acquisition et l'amélioration des performances de sociétés en difficulté, a affiché le pire recul de l'indice d'un vendredi à l'autre (-20,41%)

-> Basic-Fit a laché 7,39% en variation hebdomadaire. Le groupe de fitness a émis 5,3 millions de nouvelles actions, engrangeant ainsi 133 millions d'euros. Les millions levés dans l'opération vont servir à renforcer le bilan de la société et permettre de financer le redémarrage des salles, prévu pour juillet au plus tard, ainsi qu'à ouvrir de nouveaux centres et à faire des acquisitions.

-> Pearson a bondi de 7,91% sur la semaine grâce à l'annonce de l'entrée du fonds activiste Cevian à son capital à hauteur de 5,4%. Le titre a signé la plus forte hausse hebdomadaire du Stoxx 600.