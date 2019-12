Comme prévu, la Fed ne change pas ses taux d'intérêt

La banque centrale américaine a laissé inchangé ses taux d'intérêt entre 1,50% et 1,75%. Elle n'a pas changé non plus ses prévisions économiques pour 2020.

La Réserve Fédérale américaine a comme prévu par les analystes laissé inchangé ses taux d'intérêt, entre 1,50% et 1,75%. Elle a jugé que les taux d'intérêt restent appropriés et qu'elle continuera à examiner avec attention les données économiques, y compris les développements internationaux et les pressions inflationnistes.

Les marchés d'actions et le dollar n'ont pas réagi à cette annonce. Le S&P 500, en légère progression avant l'annonce, a conservé ses gains. Le Nasdaq aussi. Le taux obligataire américain à dix ans n'a pas non plus bougé.