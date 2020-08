Comment Robinhood s'est imposé sur les marchés

La pandémie de coronavirus a donné un énorme coup de pouce aux activités de Robinhood. Au cours du premier trimestre, l’application a séduit 3 millions de nouveaux clients, portant leur nombre total à plus de 13 millions . De jeunes investisseurs qui s’ennuyaient chez eux ont vu dans l’effondrement des cours une opportunité d’achat. L’expression "investisseurs Robinhood" est devenue un concept et est désormais utilisée pour expliquer les fluctuations de cours spectaculaires d’actions comme Tesla ou Kodak .

Plus grand que Charles Schwab et ETrade

Tragique

Et nous pouvons citer le cas tragique d’Alex Kearns, un étudiant de 20 ans devenu client pendant le confinement. Kearns s’est suicidé parce qu’il pensait avoir perdu 750.000 dollars sur des transactions sur options. Dans une lettre adressée à sa famille, il disait: "Je ne comprenais rien à ce que je faisais" et "Je n’ai jamais voulu prendre autant de risques". Plus tard, il est apparu que Kearns n’avait rien perdu. Sa stratégie en matière d’options se composait de deux volets et il avait même réalisé au total 16.000 dollars de plus-value. Kearns pensait que ses moins-values sur une de ses deux stratégies représentaient le total de ses pertes.