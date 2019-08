Comment Trump complique la vie des gérants de portefeuilles

"On se sait plus s'il faut vendre ou acheter." Les gérants de portefeuilles ne cachent ni leur lassitude ni leur agacement face aux déclarations intempestives du président américain Donald Trump. Ses propos accentuent à chaque fois le manque de visibilité persistant.

Depuis plusieurs mois, mais encore plus cet été, les opérateurs de marché désignent de plus en plus "l'élément Trump", comme un facteur de "stress supplémentaire" auquel ils sont soumis au quotidien.