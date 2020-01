Comment investir en temps de guerre?...

Les tensions actuelles au Moyen-Orient pourraient constituer des opportunités d’achat. Sur 17 conflits, le S&P 500 a gagné 2% après le début des hostilités. Et 3% après 3 mois.

Cela peut sembler cynique, mais lorsque les canons retentissent, il y a souvent de bonnes affaires à faire en bourse car de nombreux investisseurs réagissent de manière exagérée. Pour certains observateurs, les tensions actuelles au Moyen-Orient constituent une opportunité d’achat, en particulier tant que les banques centrales continuent à assurer.

À l’époque napoléonienne, nos ancêtres l’avaient déjà compris, comme en témoigne le dicton "Achetez au son du canon, vendez au son du clairon". En d’autres termes: le début d’une guerre représente une opportunité d’achat, car les investisseurs paniqués réagissent exagérément et liquident leur portefeuille. A l’inverse, ces mêmes investisseurs rachètent à tour de bras à la fin du conflit, ce qui fait remonter les cours.

"Si vous examinez la longue liste de conflits militaires que le monde a connus depuis la Seconde Guerre mondiale, vous remarquerez que la bourse n’en a généralement pas beaucoup souffert." Guy Lerminiaux Responsable des investissements en actions chez Degroof Petercam

Même si les armes ont évolué, cette sagesse populaire vieille de deux siècles reste étonnamment d’actualité. Guy Lerminiaux, responsable des investissements en actions chez Degroof Petercam, cite lui aussi ce dicton lorsqu’il fait allusion au conflit qui oppose les Etats-Unis et l’Iran.

"Si vous examinez la longue liste de conflits militaires que le monde a connus depuis la Seconde Guerre mondiale, vous remarquerez que la bourse n’en a généralement pas beaucoup souffert", explique Lerminiaux. "Au contraire, pendant les mois qui suivent l’éclatement d’un conflit, le cours des actions remonte la plupart du temps. La nervosité qui frappe les bourses au moment des premières échauffourées représente donc une opportunité d’achat."

C’est ce qui ressort de l’analyse de 17 conflits – y compris les deux guerres du Golfe – réalisée par JPMorgan. En moyenne, l’indice d’actions américaines S&P 500 gagne 2% après le début du conflit. Après trois mois, la hausse est déjà de 3%. Et cette fois encore, JPMorgan s’attend à un rebond du cours des actions ayant réagi négativement aux salves échangées entre l’Iran et les Etats-Unis, après l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani et les représailles iraniennes contre deux bases américaines.

Le calme est revenu

Jim Reid, stratège chez Deutsche Bank, résume bien le sentiment général lorsqu’il déclare que "le risque géopolitique au pire moment du conflit semble toujours plus grave pour les marchés que lorsqu’on prend un certain recul". En règle générale, les investisseurs réagissent donc exagérément, bien entendu à moins que la Troisième Guerre Mondiale finisse par éclater.

"Le risque géopolitique au pire moment du conflit semble toujours plus grave pour les marchés que lorsqu’on prend un certain recul." Jim Reid Stratège chez Deutsche Bank

Lerminiaux ne disait pas autre chose au moment de l’attaque par drones des installations pétrolières saoudiennes en septembre dernier, qui ont provoqué la mise à l’arrêt de 5% de la production mondiale de pétrole. "Je m’étais attendu à un impact plus important sur les marchés", reconnaît-il. Le prix du pétrole a immédiatement monté, mais le calme est rapidement revenu. Un schéma qui s’est plus ou moins répété la semaine dernière: augmentation du prix de l’or et du pétrole et baisse des cours de bourse immédiatement après les frappes, et remontée partielle quelques jours plus tard. Comme si les investisseurs profitaient de la volatilité pour réaliser des achats opportunistes selon le principe "buy the dip".

Lire aussi | Comment investir dans des marchés aussi incertains?

Il existe aussi d’autres raisons justifiant le calme des investisseurs malgré les tensions militaires irano-américaines. En plus des stimuli des banques centrales, de la reprise de l’économie mondiale et de la retenue attendue aussi bien du côté de la Maison Blanche que du régime iranien, le cours du pétrole devrait lui aussi jouer un rôle crucial. Mais si l’on en croit les observateurs, il y a peu de raisons de s’inquiéter tant qu’une escalade militaire au Moyen-Orient ne le fait pas exploser.

"Moins de dépendance au pétrole"

L’étude de JP Morgan nous apprend aussi que le grand coupable est souvent le prix du pétrole lorsqu’une chute des marchés est provoquée par une guerre. Prenons l’exemple de la guerre du Kippour en 1973. Six mois après l’éclatement du conflit israélo-arabe, le S&P 500 affichait une perte de 15%. Il a été suivi par un embargo sur le pétrole qui a poussé le prix de l’or noir à des niveaux stratosphériques et étouffé l’économie mondiale. Aujourd’hui, le prix du baril de pétrole Brent se situe toujours en dessous de son niveau au moment de l’attaque des installations saoudiennes de septembre 2019. Cette semaine, son cours a franchi la barre des 70 dollars, mais se trouve aujourd’hui nettement en dessous.

"Non seulement la production pétrolière est davantage diversifiée au plan géographique et dépend donc moins du Moyen-Orient, mais l’économie est devenue moins dépendante du pétrole en comparaison avec les années 1970." Vincent Juvyns Stratège chez JPMorgan Asset Management.

Les analystes de la maison de bourse UBS estiment peu probable que le prix du pétrole dépasse les 70 dollars au cours des prochains trimestres. Ils justifient leur position par l’offre abondante de pétrole, dont les Etats-Unis sont devenus un producteur important grâce au pétrole de schiste.

Et ce n’est pas tout. "Non seulement la production pétrolière est davantage diversifiée au plan géographique et dépend donc moins du Moyen-Orient, mais l’économie est devenue moins dépendante du pétrole en comparaison avec les années 1970", estime Vincent Juvyns, stratège chez JPMorgan Asset Management. Il souligne les abondantes réserves et rappelle que l’Arabie Saoudite limite volontairement sa production pour soutenir les prix. "Mais si le cours du pétrole augmente trop vite, les Américains demanderont aux Saoudiens de rouvrir les robinets. Et ces derniers souhaitent rester amis avec les Etats-Unis", conclut Juvyns.

Chez Deutsche Bank, on ne s’attend pas à ce que l’Iran lance des attaques ciblées sur les infrastructures locales de production de pétrole. De telles attaques nuiraient moins aux Américains – qui produisent eux-mêmes d’énormes quantités de pétrole – qu’aux clients asiatiques. De plus, les installations sont mieux protégées depuis les attaques de septembre. En épargnant le pétrole, l’impact de l’escalade militaire sur le cours de l’or noir sera plus limité.

Facture supplémentaire

Si le conflit fait malgré tout augmenter le prix du baril de pétrole, il représentera une facture supplémentaire pour l’économie. JPMorgan estime qu’un choc au niveau de l’offre, avec une augmentation de 10 dollars du prix du baril, pourrait coûter 0,15% de croissance à l’économie mondiale. Même si les Etats-Unis, eux-mêmes producteurs de pétrole, ne seront pas touchés et que l’augmentation du cours se traduira par de nouveaux investissements dans le secteur pétrolier américain, une dynamique déjà perceptible ces dernières années.

"Une hausse du cours (du pétrole) pèserait sur le pouvoir d’achat et provoquerait une inflation malsaine pour les banques centrales. La situation serait alors très différente." Vincent Juvyns

Une explosion du prix du pétrole changerait également la donne pour les banques centrales, souligne Juvyns. "Une hausse du cours pèserait sur le pouvoir d’achat et provoquerait une inflation malsaine pour les banques centrales. La situation serait alors très différente." Car les banquiers centraux seraient obligés de changer de cap alors que l’économie mondiale n’est pas prête à faire face à une politique plus restrictive.

Lire aussi | Cinq façons d'investir de manière flexible en ces temps incertains

C’est une des raisons qui expliquent pourquoi la banque d’affaires Goldman Sachs considère l’or comme une meilleure couverture que le pétrole en cas de menace de guerre. L’or joue par nature le rôle d’assurance contre l’inflation, un phénomène qui est d’une certaine manière associé à la guerre à cause de l’importance des dépenses militaires. La semaine dernière, le cours de l’or a bondi à son niveau le plus haut en sept ans. Le métal jaune avait déjà repris du poil de la bête, alors que Goldman Sachs ne s’attend pas à ce que le prix du pétrole résiste. La banque d’affaires signale également que l’or s’est aussi bien comporté dans les périodes ayant précédé d’autres conflits, notamment lors des deux guerres du Golfe et des attentats du 11 septembre 2001.

Anomalie

Dès que le conflit éclate – et que le risque passe donc à 100% – les cours recommencent à monter.

Une étude académique publiée en 2011 relève une anomalie qui se produit au cours des périodes précédant les conflits. Des chercheurs – notamment ceux des universités de Zurich et de Trèves – parlent d’une "énigme", même si elle correspond au sentiment que nous avons évoqué plus haut. Le cours des actions baisse au fur et à mesure que les probabilités d’un conflit augmentent. Rien que de très normal jusqu’ici. Mais dès que le conflit éclate – et que le risque passe donc à 100% – les cours recommencent à monter. Cela fait penser au dicton napoléonien, mais dans ce cas anticipé à la période précédant les premiers coups de canon.

Lors de la première guerre du Golfe, qui a commencé par l’invasion irakienne du Koweït en août 1990, le S&P 500 a perdu 5,7% en une semaine. En cas de guerre soudaine – donc sans période d’anticipation – cette baisse est logique, expliquent les chercheurs. Le lancement de l’opération "Tempête du désert" qui a suivi, avec les bombardements américains des installations irakiennes, a provoqué un retournement de situation radical, avec un gain de 3,7% en une seule journée pour le S&P 500 et une implosion du prix du pétrole. Cette situation s’est reproduite lors de la seconde guerre du Golfe (2003), avec une hausse du prix du pétrole et un recul de 10% du S&P 500 au cours des trois mois de tension ayant précédé le conflit. Lorsque cette guerre est devenue inéluctable, les cours ont recommencé à monter.

Les banques centrales veillent

Certains observateurs mettent en garde contre le fait que les cours pourraient baisser brutalement, mais pour d’autres raisons. La bourse est aujourd’hui totalement dopée par les investisseurs de "momentum", qui achètent lorsque les cours sont en hausse et poussent les prix vers le haut. Le risque existe qu’une guerre brise cet élan, avec comme conséquence un effondrement des cours.

"Le contexte actuel est loin d’être mauvais pour les bourses." Guy Lerminiaux

D’après la plupart des observateurs, ce scénario ne devrait pas se produire. Grâce notamment à la manne des banques centrales, qui soutiennent le marché via leur politique très souple. Même la Fed (la banque centrale américaine) a changé de cap l’an dernier et mis fin à son intention de normaliser sa politique, promettant que les taux resteraient encore bas pendant un certain temps. D’après JPMorgan, tant le gouvernement américain que la banque centrale s’intéressent aujourd’hui davantage aux marchés d’actions que ces dix dernières années. Pour les actions, c’est plutôt rassurant.

"Le contexte actuel est loin d’être mauvais pour les bourses", renchérit Lerminiaux. "Les banques centrales soutiennent les marchés, les consommateurs ont les poches bien remplies, le taux de chômage est bas, et aux Etats-Unis les années d’élections sont souvent positives pour les bourses. Par ailleurs, la guerre commerciale a un impact beaucoup plus important sur les marchés et l’économie que les tensions au Moyen-Orient." Et la guerre commerciale sino-américaine semble se calmer avec la perspective de la signature d’un accord partiel la semaine prochaine.

L’armement, valeur refuge

"Actuellement, nous ne modifions pas nos positions." Vincent Juvyns

Par ailleurs, la crainte d’une escalade des tensions entre les Etats-Unis et l’Iran s’est estompée après que l’Iran a annoncé que ses attaques de missiles "mettaient fin" à ses mesures de représailles "proportionnées". L’analyste politique Ian Bremmer d’Eurasian Group souligne que Trump n’est pas très chaud à l’idée d’une guerre totale avec l’Iran. "Il n’aime pas les aventures à l’étranger et souhaite surtout être considéré comme un ‘deal maker’. Et l’Iran a compris qu’il perdrait encore une guerre", indique Bremmer.