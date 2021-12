Comment investir sur les marchés face à l'inflation

Plus que les variants du Covid-19, les investisseurs craignent que la forte augmentation des prix pousse les banques centrales à resserrer la vis plus tôt que prévu.

Sur les marchés financiers, le débat autour de l'inflation reste vif. Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) a d'ailleurs ajouté de l'huile sur le feu cette semaine en reconnaissant ne plus pouvoir utiliser le mot "transitoire" pour qualifier la forte hausse des prix aux États-Unis . "Le moment est probablement venu de ne plus utiliser ce mot", a déclaré Jerome Powell devant la commission bancaire du Sénat mardi. "Nous voyons l'inflation être plus persistante ", a-t-il ajouté le lendemain, indiquant que la politique monétaire évoluerait en conséquence . Nul doute que la réunion de la Fed prévue le 15 décembre sera suivie de très près.

Du côté de la Banque centrale européenne (BCE) , dont la prochaine réunion de politique monétaire doit avoir lieu le 16 décembre, plusieurs gouverneurs campent sur leur position. " La flambée de l'inflation actuelle est temporaire et largement due à des facteurs liés à l'approvisionnement", a récemment martelé Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE. " Les banques centrales devraient faire preuve de patience pour examiner ces effets et expliquer leurs politiques au citoyen."

"Je reconnais que l'expérience au niveau microéconomique de nos citoyens devant la pompe à essence est assez différente de la lecture macro des économistes et des banquiers centraux", ajoute son collègue Olli Rehn. "Cependant, de notre point de vue, l'inflation dans la zone euro est essentiellement transitoire (…) même si certaines de ses composantes vont probablement prévaloir plus longtemps que prévu au cours de l'année prochaine ".

Les actions restent les favoris

En résumé, les investisseurs devront naviguer à court terme entre une Fed prête à diminuer ses mesures de soutien et une BCE plutôt prompte à rester accommodante encore quelques temps. Les plus prudents d'entre eux opteront pour les obligations liées à l'inflation .

"À l’heure actuelle, le secteur des biens de consommation de base et le secteur industriel semblent les plus vulnérables à la hausse du coût des intrants"

Les actions resteront cependant la classe d'actifs la plus privilégiée. Selon un sondage réalisé par Reuters, les stratégistes tablent sur une nouvelle progression des marchés boursiers au cours des six prochains mois. À noter qu'il existe d’énormes différences entre les secteurs Tout dépendra de la capacité des entreprises à répercuter la hausse des prix auprès de leurs clients. "Beaucoup ne seront pas en mesure de le faire", prévient-on chez Schroders. "À l’heure actuelle, le secteur des biens de consommation de base et le secteur industriel semblent les plus vulnérables à la hausse du coût des intrants."