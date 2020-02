Comment l'Opep pourrait réagir face à la chute des prix du pétrole?

Un mois à peine après la reconduction de l’accord signé fin 2016 entre les 13 membres de l’Organisation des exportateurs de pétrole (Opep) et les 10 pays producteurs non-membres de ce cartel, et visant à soutenir les prix du baril par une réduction de leur production, voilà que l’organisation se demande s’il n’y a pas lieu d’aller plus loin encore. De reconduire au moins une nouvelle fois cet accord censé courir jusqu’à fin mars, au-delà de ce mois .

Demande chinoise en baisse

Le marché déborde

Plus que jamais, le marché déborde de pétrole. Voilà qui justifie la déprime actuelle des prix du pétrole. Et à vrai dire, une simple reconduction de l’accord de réduction Opep+ signé à la fin de l’année passée, auquel s’était joint un autre portant sur une réduction supplémentaire de 500.000 b/j de la production, risque fort de ne pas suffire. L’Opep et ses alliés parmi lesquels on trouve la Russie, choisiront-ils plutôt de laisser glisser les prix avec l’espoir que l’épidémie de coronavirus ne s’étendra pas sur une longue période? Et espérer dans ce cas une baisse de l’activité pétrolière des États-Unis qui sont actuellement le premier producteur au monde avec 12,9 millions de b/j pompés. Sous les 50 dollars le baril, beaucoup de plateformes de forage américaines dans le schiste rencontreront des difficultés à atteindre un seuil de rentabilité.